Zendaya acaba de pasar a la historia al convertirse en la mujer más joven en lograr ganar dos veces el premio Emmy como Mejor Actriz Principal de una Serie Dramática, gracias a su participación en la serie de HBO, “Euphoria”.

La intérprete empezó su carrera actoral a los 14 años y lograría ganarse su lugar en el mundo del espectáculo tras protagonizar la recordada serie “Shake It Up” de Disney.

Su talento hizo que grandes directores comenzaran a fijarse en ella y protagonizara películas como “The Greatest Showman” y “Spider-Man: Homecoming”. De esta manera, no solo se consagró como una actriz mucho más madura sino que además saltó a la cima de la fama internacional.

Prácticamente es difícil no asociar a Zendaya con la industria del entretenimiento. Con casi una década de trayectoria en el rubro es imposible hablar de ella sin reconocer sus personajes más reconocidos.

No obstante, aunque tuvo un notable éxito en la actuación, lo cierto es que siempre supo qué quería ser si no hubiera triunfado en su carrera.

¿A QUÉ SE IBA A DEDICAR ZENDAYA SI NO TRIUNFABA EN HOLLYWOOD?

De acuerdo con El Universal, Zendaya reveló en una entrevista que de no haber triunfado en Hollywood hubiese seguido los pasos de sus progenitores. “Mis padres son educadores, los dos, y han sido una gran influencia para mí. Los profesores son figuras clave en nuestra sociedad, a pesar de que sean también una de las profesiones peor pagadas”, dijo.

De esta forma, Zendaya dejó en claro que sin dudas se hubiera inclinado por el activismo político y social al igual que quienes le dieron la vida. “Ellos dedican su tiempo a formar a los más jóvenes y a enseñarles todo acerca del mundo y de la vida en general. Si no formara parte de esta industria, probablemente habría seguido ese camino”, agregó la dos veces ganadora del Emmy.

Zendaya junto a sus padres. | Foto: @RonmerPiamo / Twitter

¿CÓMO INFLUYERON LOS PADRES DE ZENDAYA EN SU CARRERA?

Zendaya señaló que sus padres le brindaron su apoyo cuando decidió dedicarse a la actuación. “Lo único que les importaba a mis padres era asegurarse de que yo quería realmente dedicarme a esto. En cuanto les dije que no tenía ninguna duda, que esto era lo adecuado para mí, me aseguraron que creían en mí y que me apoyarían en todo momento, y eso es lo que han hecho desde entonces”, aseguró Zendaya.

Finalmente, la novia de Tom Holland resaltó lo afortunada que es de tener unos padres que le hayan permitido perseguir sus sueños. “No te puedes ni imaginar cuántas veces a la semana conducían desde Oakland a Los Ángeles para llevarme a alguna audición, durante años”, concluyó.