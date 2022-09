BLACKPINK continúa dando más sorpresas a sus fans; luego del exitoso estreno de “Pink Venom”, sencillo que marcó su retorno como agrupación, ahora BLINK inicia con la cuenta regresiva para escuchar lo nuevo de girldband: “Shut Down”.

El famoso grupo musical femenino retorna por la puerta grande con el lanzamiento de su segundo álbum completo, “Born Pink”, y el videoclip de su single principal, “Shut Down”. Al igual que con “Pink venom”, este tema musical será acompañado con un video musical.

La discográfica YG Entertainment reveló el teaser de “Shut Down”, y ha recibido muy buena acogida entre los fans. Se espera que este nuevo single tenga el mismo éxito que “Pink Venom”. En ese sentido, conoce a continuación los horarios y cómo seguir el estreno.

¿A qué hora se estrena “Shut Down” de BlackPink?

El video musical de “Shut down” se lanzará en YouTube el 16 de septiembre. Al mismo tiempo, se estrenará el álbum completo “Born pink”.

Perú, Colombia, Ecuador y México (CDMX): 11.00 p. m. del jueves 16 de septiembre.

11.00 p. m. del jueves 16 de septiembre. Costa Rica, El Salvador y Guatemala: 10.00 p. m. del jueves 16.

10.00 p. m. del jueves 16. Chile, Venezuela, Bolivia, Paraguay y Cuba : 12.00 a. m. del viernes 17.

: 12.00 a. m. del viernes 17. Argentina, Brasil y Uruguay : 1.00 a. m. del viernes 17.

: 1.00 a. m. del viernes 17. España: 6.00 a. m. del viernes 17.

Teaser de Shut Down

El grupo de K-pop, también reveló, hace unos días, el tracklist completo de canciones de Born Pink.

La placa estará compuesta de ocho canciones, incluyendo Shut Down y Pink Venom. Las otras seis son: Typa Girl, Yeah Yeah Yeah, Hard to Love, The Happiest Girl, Tally y Ready For Love.