“Somos una marca nueva, tuvimos el lanzamiento el 24 de noviembre y comenzamos operaciones en diciembre con todas las complicaciones por el tema político y social. A pesar de ello, la aceptación inicial ha sido bastante buena”, indica Nava.

¿Qué es GAC Motor y por qué Perú?

GAC es la abreviación de Guangzhou Automobile Group, un fabricante chino que se fundó en 1997 y hace cuatro años desembarcó en la región. En el 2019, llegó a Chile y en el 2021 arribó a México. Este 2022, desembarcó a Perú con una propuesta basada en modelos SUV.

El GAC GS4 es uno de los modelos más populares de la marca china / Fernando Roca Canales

“Nuestra proyección y crecimiento en Perú estará basada únicamente en vehículos SUV, pese a la posibilidad de traer vehículos sedanes. El peruano prefiere las SUV porque es un producto que te genera mayor sensación de seguridad, amplitud y principalmente, de obtener más por lo que pagas”, agrega Nava.

Además, el ejecutivo explica que la oferta de GAC se fortalece principalmente en Chile y Perú porque ambos países permiten el ingreso de vehículos con 0% de arancel. Esto les posibilita vender sus SUVs a precios bajos.

“GAC Motor observa que Perú es un mercado en donde las marcas chinas han logrado éxito, y pese a los problemas sociales que sufre lo considera importante porque tiene una economía estable con un alto potencial de desarrollo al corto y mediano plazo”, asegura el Brand Manager.

GAC Motor no le teme a presentarse como masiva

“El objetivo de GAC Motor en Perú es ser como una marca generalista y masiva, pero con una buena percepción de calidad, seguridad y experiencia de manejo. No apuntamos a ser una marca premium porque no lo somos”, explica Paolo Nava.

Al ser un nuevo ‘jugador’ en el mercado automotriz, GAC Motor tendrá que competir con las más de 60 marcas que hay Perú. Sin embargo, Nava explica que sus rivales directos son Changan, Geely, Chery y MG, esto es porque tienen prestaciones y precios similares. Además, reconoce que más allá de que estas marcas sean sus competidores, quieren seguir sus pasos porque han tenido éxito.

El mito que los vehículos chinos son malos

“Esta percepción de que los vehículos chinos son de mala calidad, también lo sufrieron las marcas japonesas frente a las americanas, pero hoy nadie duda de su calidad. Lo mismo sucedió con los coreanos frente a los japoneses y ahora otra vez está sucediendo con las marcas chinas. Estas han mejorado en el diseño de sus productos, seguridad y desempeño, y a diferencia de los japoneses y coreanos, a las marcas chinas les ha tomado menor tiempo lograr revertir esa percepción de baja calidad”, comenta Nava.

El GS8 es el modelo tope de gama de GAC Motors en Perú / GAC Motors

Nava argumenta que quienes en su mayoría compran los vehículos chinos son un público menor a los 40 años y esto es porque es un grupo poblacional que ya tiene un celular, una laptop o televisión de origen chino, y entienden que el mito que los productos chinos quedó en el pasado.

Aunque vale decir que las marcas chinas que ahora llegan al Perú ya no cargan con la mochila del mito de baja calidad o lo hacen a menor medida. Esto es porque ya son más de 15 años que estas marcas llegaron y que con las mejoras han ido cambiando la percepción de los compradores.

El portafolio de GAC Motor

De momento, la oferta de la marca china está conformada por cuatro modelos SUV: GS3 (compacto), GS3 Power, GS4 (mediano) y el GS8 (grande). GAC pretende que tanto el GS3 como el GS4 sean los modelo bandera y que representen entre el 65 y 70% de sus ventas. De hecho, el GS3 también se ofrecerá con GLP y lo hará más atractivo al público.

El GS3 es el modelo más accesible de GAC y se puede adquirir desde US$14.990 / GAC Motors

Para lograr estas metas, GAC ofrece una garantía de 5 años o 150.000 kilómetros, el primer mantenimiento gratuito para los modelos GS3, GS3 Power y GS4, mientras que el GS8 se comercializa con mantenimientos incluidos por dos años.

De igual modo, esperan abrir cuatro concesionarias más en Lima y en las ciudades más importantes del país, tales como Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Piura y Cuzco. Esta proyección de crecimiento cuenta con el respaldo del grupo Astara, quienes también son representantes de marcas experimentadas como KIA, Mitsubishi, Peugeot, entre otras.

Probamos el GS4 GL, el caballito de batalla más interesante

Las primeras impresiones del GAC GS4 son de un SUV moderno, con un diseño exterior que no es el más atrevido, pero que tiene un aspecto juvenil. En el apartado tecnológico están un paso adelante y esto se nota desde que abres las puertas laterales, ya que los Puddle Lamps con el logo de la marca se proyectan sobre el suelo, mientras que sus prestaciones sorprenden por su divertida aceleración.

Probamos el GS4 GL en su versión automática de seis velocidades / Fernando Roca Canales

Sobre las prestaciones

Bajo el capó del GS4 GL encontramos un motor 1,5 turbo que generan 166 Hp a 5.000 rpm y 265 Nm de par entre 1.700 y 4.000 rpm. Es decir, despliega su torque desde muy bajas revoluciones y por eso, al acelerar el vehículo, te empuja hacia el asiento y logra transmitir esa sensación deportiva sin ser un SUV deportivo.

No es el vehículo con la mayor potencia de su segmento, pero ello se compensa con una salida rápida. Para lograrlo, la versión GL utiliza una transmisión automática de seis velocidades en donde las relaciones varían según el modo de manejo. Claro, porque este vehículo cuenta con un modo Sport que lo hacen más divertido y también con un modo ECO, si deseas mejorar la eficiencia de combustible.

Respecto al consumo, según lo que declara la marca, el GL4 GL consume 14,7km/l, pero en nuestro caso fue de 12 km/l o 45 km/galón en ciudad. Se debe considerar que nosotros pisamos a fondo para descubrir toda su potencia. Sobre las emisiones, hay que recalcar que esta unidad cuenta con etiqueta Euro 6.

Sobre otros componentes principales, cuenta con una suspensión independiente para ambos ejes, lo que permite que el SUV sea muy confortable. Cuenta con frenos de disco para el eje delantero, y discos ventilados, para el trasero. Sobre la dirección, es Electroasistida (EPS) y bajo mi percepción, es un poco sobreasistida. Apenas timoneas un poco y da la impresión de que el volante seguirá girando solo si es que no lo detienes. Sin embargo, es cuestión de costumbre y percepción.

Sobre el diseño exterior e interior

Esta versión es la más equipada y, tal como se mencionó en la intoducción, tiene un diseño exterior justo y juvenil. Justo, porque no sorprende al nivel que lo hace su hermano mayor el GS8, el cual es imponente y logra una personalidad propia con esa gran máscara robusta en el frontal. En cierto sentido, el GS3 Y GS4 no comparten la misma línea de diseño exterior que el GS8, pero no dejan de lucir bien y modernos.

El GS4 GL es el más equipado y resalta por su confort y tecnología / Fernando Roca Canales

En el frontal, cuenta con una parrilla con líneas horizontales con el logo de GAC al centro, faros LED con ajuste de altura automático, dos entradas de diseño en donde están los faros neblineros, luces diurnas LED (DRL), y por arriba la antena tipo aleta de tiburón.

Por el lateral, encontramos una línea de diseño a lo largo de las puertas laterales; y respecto al equipamiento cuenta con neumáticos 215/55 R18 y aros de aleación de 18″. También los espejos retrovisores cuentan con ajuste eléctrico, son abatibles electrónicamente, calefactables y con luces de giro. Además, tras la apertura de la puerta aparecen las Puddle Lamps (luces de bienvenida) proyectadas sobre el suelo, lo que genera una sensación de alta tecnología y modernidad.

El diseño de la parte trasera destaca un poco más con los dos tubos de escape, el diseño del alerón, el juego de luces que casi van de lado a lado, los faros neblineros posteriores, la tercera luz de freno y la apertura eléctrica de maletero.

En el interior de esta versión encontramos aún más tecnología. Cuenta con aire acondicionado, purificador de aire-iones negativos y sensor de calidad de aire, alzavidrios eléctricos con función One Touch Up & Down (suben y bajan con un solo toque), asientos de microfibra-cuero, ajustes eléctricos de asiento, así como soporte lumbar y ventilación para el asiento del piloto.

Esta versión cuenta con una pantalla táctil de 12,3" / Fernando Roca Canales

De momento, pareciera que estuviéramos describiendo el diseño interior de un vehículo de lujo, pero es el GS4 GL. Y aunque algunos no sean aficionados de tanta tecnología, se agradece tanto confort porque sirve mucho para viajes largos. En lo multimedia, cuenta con una cámara de 12,3″ con seis parlantes con Apple Car Play. Asimismo, en aquella pantalla táctil se proyectan las vistas de las cámaras, que en esta versión es 360°.

Sobre las dimensiones, capacidades y seguridad

Se trata de un SUV mediano y mide 4,54 mm de largo, 1.85 mm de ancho y 1,66 mm de alto. Tiene una distancia entre ejes de 2,68 mm y su capacidad de maletero es de 470 litros, aunque con sus asientos abatidos y reclinables 60:40 logra 1.560 litros. Sin embargo, la superficie plana referida a esa proporción no se logró tal como se puede observar en la foto.

Un punto a mejorar es la proporción del reclinado de los asientos / Fernando Roca Canales

Esta versión GS4 GL tiene un peso neto de 1.540 kg y un peso bruto de 1.955 kg, es decir, posee una carga útil de 415 kg.

En la seguridad, cuenta con 6 airbags: frontales, laterales y de cortina. Integra sistemas de frenado y de estabilidad, sistemas de asistencia de pendientes, sistemas ante colisión, sistemas ADAS, Monitoreo de presión de neumáticos (TMPS), antirrobo, entre otros.