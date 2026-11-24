Hyundai Elantra estrena nueva generación con más espacio y una versión híbrida de 157 hp
El sedán presentó una nueva evolución de su diseño, aumentó sus dimensiones e incorporó un sistema híbrido de 1,6 litros. También estrenará el sistema multimedia Pleos Connect y nuevas asistencias a la conducción
Hyundai presentó la nueva generación del Elantra, un sedán que crece en dimensiones, incorpora más tecnología en su interior y mantiene su apuesta por la electrificación con una versión híbrida de mayor potencia. El modelo fue presentado en el Salón del Automóvil de Los Ángeles y llegará a distintos mercados internacionales a partir de 2027.
Hyundai presentó la nueva generación del Elantra, un sedán que crece en dimensiones, incorpora más tecnología en su interior y mantiene su apuesta por la electrificación con una versión híbrida de mayor potencia. El modelo fue presentado en el Salón del Automóvil de Los Ángeles y llegará a distintos mercados internacionales a partir de 2027.
El nuevo Elantra mide 4,79 metros de largo, 1,85 metros de ancho y 2,75 metros entre ejes. Estas dimensiones representan un incremento respecto a su antecesor y se traducen en mayor espacio para los ocupantes. La marca reporta 993 mm de espacio para las piernas en la segunda fila, 29 mm más que antes.
En el apartado mecánico, la variante híbrida combina un motor de 1,6 litros con un sistema eléctrico para desarrollar 157 hp de potencia conjunta. Está asociada a una transmisión de doble embrague de seis velocidades e incorpora tecnologías de recuperación de energía y gestión predictiva para optimizar su funcionamiento.
También habrá una alternativa gasolinera de 2,0 litros, que entrega 149 hp y trabaja con una transmisión IVT. En cuanto a capacidad de maletera, Hyundai anuncia 479 litros para la versión convencional y 467 litros para la híbrida.
El interior recibió una actualización tecnológica con el sistema multimedia Pleos Connect, que integra una pantalla central de 12,9 pulgadas, conectividad y actualizaciones remotas. Además, contempla nuevas asistencias de seguridad y conducción, como mantenimiento de carril, alerta de atención del conductor y prevención de colisiones.
El nuevo Elantra iniciará su comercialización internacional en 2027. Su disponibilidad, motorizaciones y equipamiento dependerán de cada mercado.