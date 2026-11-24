Hyundai presentó la nueva generación del Elantra, un sedán que crece en dimensiones, incorpora más tecnología en su interior y mantiene su apuesta por la electrificación con una versión híbrida de mayor potencia. El modelo fue presentado en el Salón del Automóvil de Los Ángeles y llegará a distintos mercados internacionales a partir de 2027.

El nuevo Elantra mide 4,79 metros de largo, 1,85 metros de ancho y 2,75 metros entre ejes. Estas dimensiones representan un incremento respecto a su antecesor y se traducen en mayor espacio para los ocupantes. La marca reporta 993 mm de espacio para las piernas en la segunda fila, 29 mm más que antes.

Una mayor distancia entre ejes proporciona un amplio espacio interior que se aproxima a las dimensiones de un vehículo de tamaño mediano y el mejor espacio para los pasajeros traseros de su clase, incluyendo 39,1 pulgadas de espacio para las piernas en la parte trasera. (Foto: Hyundai) / Hyundai

El Hyundai ELANTRA Hybrid 2028 apunta a un consumo combinado de hasta 53 MPG (85 km/galón). (Foto: Hyundai) / Hyundai

En el apartado mecánico, la variante híbrida combina un motor de 1,6 litros con un sistema eléctrico para desarrollar 157 hp de potencia conjunta. Está asociada a una transmisión de doble embrague de seis velocidades e incorpora tecnologías de recuperación de energía y gestión predictiva para optimizar su funcionamiento.

También habrá una alternativa gasolinera de 2,0 litros, que entrega 149 hp y trabaja con una transmisión IVT. En cuanto a capacidad de maletera, Hyundai anuncia 479 litros para la versión convencional y 467 litros para la híbrida.

Pleos Connect, el nuevo centro de infoentretenimiento y conectividad de Hyundai basado en el sistema operativo Android Automotive, combina una pantalla Full HD de 12,9 pulgadas, el asistente de voz Gleo AI y actualizaciones OTA. (Foto: Hyundai) / Hyundai

El interior recibió una actualización tecnológica con el sistema multimedia Pleos Connect, que integra una pantalla central de 12,9 pulgadas, conectividad y actualizaciones remotas. Además, contempla nuevas asistencias de seguridad y conducción, como mantenimiento de carril, alerta de atención del conductor y prevención de colisiones.

El nuevo Elantra iniciará su comercialización internacional en 2027. Su disponibilidad, motorizaciones y equipamiento dependerán de cada mercado.