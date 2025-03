El top 10 de Netflix ya tiene un nuevo líder. Se trata de la miniserie británica “Adolescencia”, que con una historia diferente y un elenco de caras desconocidas, viene arrasando en el streaming y se perfila como uno de los grandes estrenos del 2025.

En menos de una semana, la producción ha pasado a ser uno de los temas más buscados en Google y en uno de los títulos más reproducidos en el catálogo de Netflix, con muy buenas reseñas de parte de la crítica especializada.

Aquí te contamos todo lo que debes saber sobre “Adolescencia”.

¿Cuántos capítulos tiene “Adolescencia”?

“Adolescencia” es una miniserie y está compuesta por 5 episodios que tienen un promedio de duración de entre 50 minutos y 1 hora.

Estos son los episodios que conforman “Adolescencia”:

“Episodio 1″. Dirigido por Philip Barantini. Duración: 65 minutos.

“Episodio 2″. Dirigido por Philip Barantini. Duración: 51 minutos.

“Episodio 3″. Dirigido por Philip Barantini. Duración: 52 minutos.

“Episodio 4″. Dirigido por Philip Barantini. Duración: 60 minutos.

Puedes ver la temporada completa a través de este link oficial.

Owen Cooper protagoniza la serie británica "Adolescencia", de Netflix.

Sinopsis

Esto dice la sinopsis oficial de “Adolescencia”, serie que vuelve a reunir a Stephen Graham y Philip Barantini tras su colaboración en “Hierve”, nominada al BAFTA y al BIFA y aclamada por la crítica por haberse rodado en un plano secuencia.

“Adolescencia” ha sido creada y escrita por Graham y por el galardonado Jack Thorne (”Las nadadoras”, “Joy”). Los productores ejecutivos son Mark Herbert y Emily Feller, de Warp Films; Stephen Graham y Hannah Walters, de Matriarch Productions; Jack Thorne de One Shoe Films; Philip Barantini de It’s All Made Up Productions; y Brad Pitt, Jeremy Kleiner, Dede Gardner y Nina Wolarsky, de Plan B Entertainment. Carina Sposato (Plan B Entertainment), Peter Balm y Niall Shamma (Warp Films) ejercen de coproductores ejecutivos. La producción corre a cargo de Jo Johnson.

Esto dice la sinopsis oficial: “‘Adolescencia’narra la historia de una familia cuyo mundo se ve trastornado cuando su hijo Jamie (Owen Cooper), de 13 años, es arrestado por el asesinato de una adolescente de su misma escuela. Stephen Graham interpreta al padre y adulto responsable de Jamie, Eddie Miller, Ashley Walters interpreta al inspector Luke Bascombe, y Erin Doherty hace de Briony Ariston, la psicóloga clínica asignada al caso de Jamie”.

Tráiler

Mira aquí el avance oficial:

Elenco

Estos son todos los talentos de “Adolescencia”:

Stephen Graham (Eddie Miller)

Ashley Walters (Inspector Luke Bascombe)

Erin Doherty (Briony Ariston)

Faye Marsay (Sargento Misha Frank)

Owen Cooper (Jamie Miller)

Fecha de estreno

“Adolescencia” se estrenó el 13 de marzo del 2025 en Netflix.