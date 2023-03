Diego Boneta admite que interpretar a Luis Miguel en la serie biográfica producida por Netflix le costó caro durante la primera temporada. En una entrevista reciente, el actor confesó que llegó a hacer uso de la terapia para deshacerse del papel que comenzó a borrar sus líneas con la vida real.

Boneta relató que tras estar completamente metido en su personaje notó que se estaba perdiendo a sí mismo, por lo que tuvo que comenzar a “buscarse” a través de un proceso de meses para volver a ser él mismo. En la segunda y tercera temporada, Boneta asegura que ya pudo dejar a Luis Miguel atrás y ser consciente de que era actuación y él no es su personaje.

Según comentó en una entrevista con Roberto Martínez de Televisa, se le salía el interpretar a Luis Miguel hasta al pedir unos tacos. “Inconscientemente, cuando me tocaba pedir unos tacos con mis amigos se me salía el pedirlo con la voz de Luis Miguel. Al terminar la primera temporada me veía físicamente diferente”, acotó Boneta.

Dejar de ser Luis Miguel fue algo un poco complicado pues el actor ya estaba muy metido en el papel para poderlo interpretar a cabalidad.

“Sí fue como todo un proceso de meses después de como: ‘A ver, suelta a Luis Miguel, ahora encuéntrate a ti otra vez’. Terapia como para volver a mí. Ya las siguientes temporadas, la dos y la tres, consciente que me pasó eso, fui muy consciente de cuando me quitaban todos los prostéticos o salía de ahí era dejar a Luis Miguel ahí y volver a mí…”, finalizó Diego.

Películas y series de Diego Boneta

Series:

Rebelde (2005-2006)

Scream Queens (2015-2016)

Luis Miguel: La Serie (2018-2021)

90210 (2008-2009)

Jane the Virgin (2016)

Pretty Little Liars (2014)

Titans (2021)

Terminator: Dark Fate (2019)

Películas:

Rock of Ages (2012)

Before I Fall (2017)

The Titan (2018)

Luis Miguel, La Serie: La Película (2021)

New Order (2020)