Este 9 de febrero llega a Netflix la cuarta temporada de “You”, la serie protagonizada por Penn Badgley y como antesala a este estreno repasamos el capítulo 10, el último de la tercera entrega sobre la historia de Joe Goldberg y sus calculados asesinatos.

Antes, retrocedamos un poco, exactamente a la primera temporada. En esta parte de la serie, basada en la exitosa novela de Caroline Kepnes “Cadáveres ocultos”, una aspirante a escritora protagonizada junto a Joe esta primera historia. Ella se cruza con un entonces librero brillante que se obsesiona con ella inmediatamente después de conocerla.

Joe Goldberg haciendo de las suyas en al temporada 1 de "You". Foto: Netflix

Joe empieza buscando información íntima a través de internet y las redes sociales, pero pronto todo lo que se interpone entre él y su objetivo es un obstáculo que debe eliminar, incluso si se trata de personas. Lo que había empezado como un flechazo extraño, por momentos encantador, silenciosamente se va convirtiendo en una obsesión.

Para la segunda y tercera temporada, el juego de obsesión, ya manchado con una serie de muertes, es no solo un tema propio de Joe sino de su novia Love (Victoria Pedretti), una mujer con las mismas tendencias manipuladoras que él.

Victoria Pedretti y Penn Badgley en una escena de la tercera temporada de "You". Foto: Netflix

Lo que nos dejó el capítulo final de temporada 3

El inicio de la temporada 3 está marcado por la nueva vida de casado de Joe y Love. Instalados en una casa en Madre Linda, California, la aparente feliz pareja junto a su bebé Henry comienzan a vincularse con gente de su entorno, es ahí donde nuestro protagonista, obsesionado y correspondido por Marienne (Tati Gabrielle) decide acabar con Love para vivir un nuevo futuro.





Lo que no sabe Joe es que Love está al tanto de sus planes, por lo que le tiende una trampa que tendrá lugar en una cena familiar que ella le ha preparado. Sin saber qué esperar exactamente de su esposa, Joe le pide el divorcio mientras guarda un cuchillo en su espalda.

Mientras conversan, Love le confiesa que le ha inyectado lo mismo que mató a su primer marido. pero que no se preocupe, que no morirá pronto sino que solo no podrá moverse.

Acorralado, Joe intenta levantarse pero cae al suelo pues sus piernas no le responden.

Interrumpidos brevemente por Marienne, Love le confiesa a esta que fue Joe quien asesinó a su novio pues está obsesionado con ella. Sin embargo esta no le cree y finalmente se va.

Marienne (Tati Gabrielle) en una escena de la tercera temporada de "You". Foto" Netflix

Solos nuevamente, Joe y Love forcejean pero es él quien gana después de inyectarle el mismo paralizante a su esposa. Ahí le confiesa que estaba al tanto de lo que ella podría inyectarle y que llevaba consigo un antídoto.

“Busqué antídotos en Google. Necesitaba adrenalina”, le dice. “La vocecita me dijo que lo tomara antes de que hicieras tu jugada”.

Liberado de Love y ya fuera de su casa, Joe con su bebé al lado, decide dejar al pequeño con sus vecinos, un par de hombres amorosos con los que sabe que el menor estará a salvo.

Aún con tiempo, escribe una carta haciéndose pasar por Love. En esta confiesa todos sus crímenes y hace parecer que ella lo asesinó y luego se suicidó. Para que todo resulte redondo, se corta parte de un dedo y quema la casa, para no dejar cuerpos que investigar.

Con una nueva identidad, vemos a Joe en Paris con las mismas tendencias obsesivas que lo caracterizan. ¿Qué pasará ahora?

Penn Badgley en una escena de la cuarta temporada de "You". Foto: Netflix

