El capítulo 5 del a Temporada 6 de "Kingdom" se estrena en Crunchyroll este sábado 1 de noviembre.
Paolo Valdivia
"Kingdom" Temporada 6, Capítulo 5: Hora de estreno confirmada
Este sábado 1 de noviembre se estrena en Crunchyroll el . ¿A qué hora estará disponible? Aquí te contamos todo lo que tienes que saber.

Hora de estreno del capítulo 5 de la Temporada 6 de “Kingdom”

El capítulo 5 de la Temporada 6 de "Kingdom" se estrena este sábado a las siguientes horas en Latinoamérica y España:

  • México: 10:30 a.m.
  • Colombia: 11:30 a.m.
  • Ecuador: 11:30 a.m.
  • Venezuela: 12:30 p.m.
  • Chile: 1:30 p.m.
  • Argentina: 1:30 p.m.
  • Perú: 11:30 a.m.
  • Bolivia: 12:30 p.m.
  • Paraguay: 1:30 p.m.
  • Uruguay: 1:30 p.m.
  • España: 4:30 p.m. (hora peninsular).
Dónde ver la Temporada 6 de “Kingdom”

  • Vía Crunchyroll

La sexta temporada de “Kingdom” se estrenará el 5 de octubre de 2025 en NHK General TV en Japón. Para el público internacional, la serie estará disponible en Crunchyroll, que ha transmitido todas las temporadas anteriores y continuará con el simulcast fuera de Asia.

Cómo ver “Kingdom” Temporada 6 en Crunchyroll

  1. Ingresa a tu cuenta de Crunchyroll desde la aplicación o el navegador.
  2. Busca “Kingdom” en el catálogo.
  3. Selecciona la Temporada 6 una vez que esté disponible desde el estreno.
  4. Podrás ver los episodios en simulcast con subtítulos en español, y más adelante, también con doblaje latino.
  5. Los capítulos se estrenarán semanalmente tras la emisión en Japón.
Sinopsis de la Temporada 6 de “Kingdom”

La historia continúa con los acontecimientos del arco de los Bureaucrats Job y avanza hacia uno de los conflictos más extensos y decisivos del manga: la Invasión de Zhao Occidental. Xin (Shin) y el Ejército Fei Xin se enfrentarán a una de las campañas militares más feroces de la unificación de China, mientras las tensiones políticas y las traiciones internas en Qin ponen en juego el destino del reino. Con batallas colosales, alianzas estratégicas y giros inesperados, esta temporada promete ser la más épica y dramática de la saga.

Tráiler oficial

Ficha técnica — Temporada 6 de “Kingdom”

  • Título original: Kingdom
  • Autor del manga: Yasuhisa Hara
  • Estudio / Producción: Studio Pierrot & Studio Signpost
  • Fecha de estreno en Japón: ~ 5 de octubre de 2025
  • Canal de emisión en Japón: NHK General TV
  • Composición de serie / Guion: Noboru Takagi
  • Diseño de personajes: Hisashi Abe
  • Música: Hiroyuki Sawano y Kohta Yamamoto
  • Tema de apertura (opening): Ikite, Sansan por Ikimono-gakari
  • Tema de cierre (ending): Hoko por Sora Tomonari
  • Arcos del manga adaptados:
  • • Resto del arco Bureaucrats Job (capítulos ~486-~495)
  • • Arco de la Invasión de Zhao Occidental (Western Zhao Invasion)
  • Número de episodios estimado / formato: Aún no confirmado exactamente; podría ser similar al formato reciente de 13 episodios, pero depende de cómo adapten el arco grande.

