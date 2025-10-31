“Kingdom” Temporada 6, Capítulo 5: Hora de estreno confirmada

Escucha la noticia
“Kingdom” Temporada 6, Capítulo 5: Hora de estreno confirmadaResumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
Este sábado 1 de noviembre se estrena en Crunchyroll el capítulo 5 de la Temporada 6 de “Kingdom”. ¿A qué hora estará disponible? Aquí te contamos todo lo que tienes que saber.
Hora de estreno del capítulo 5 de la Temporada 6 de “Kingdom”
El capítulo 5 de la Temporada 6 de “Kingdom” se estrena este sábado 25 de octubre a las siguientes horas en Latinoamérica y España:
Newsletter Saltar Intro
- México: 10:30 a.m.
- Colombia: 11:30 a.m.
- Ecuador: 11:30 a.m.
- Venezuela: 12:30 p.m.
- Chile: 1:30 p.m.
- Argentina: 1:30 p.m.
- Perú: 11:30 a.m.
- Bolivia: 12:30 p.m.
- Paraguay: 1:30 p.m.
- Uruguay: 1:30 p.m.
- España: 4:30 p.m. (hora peninsular).
MIRA: Hasta 57% de dscto. en lo mejor del entretenimiento. Conoce todas las promociones aquí
Dónde ver la Temporada 6 de “Kingdom”
- Vía Crunchyroll
La sexta temporada de “Kingdom” se estrenará el 5 de octubre de 2025 en NHK General TV en Japón. Para el público internacional, la serie estará disponible en Crunchyroll, que ha transmitido todas las temporadas anteriores y continuará con el simulcast fuera de Asia.
Cómo ver “Kingdom” Temporada 6 en Crunchyroll
- Ingresa a tu cuenta de Crunchyroll desde la aplicación o el navegador.
- Busca “Kingdom” en el catálogo.
- Selecciona la Temporada 6 una vez que esté disponible desde el estreno.
- Podrás ver los episodios en simulcast con subtítulos en español, y más adelante, también con doblaje latino.
- Los capítulos se estrenarán semanalmente tras la emisión en Japón.
MIRA: Conciertos, obras de teatro, circos, cine y más con hasta 50% de dscto. Descubre tus promos
Sinopsis de la Temporada 6 de “Kingdom”
La historia continúa con los acontecimientos del arco de los Bureaucrats Job y avanza hacia uno de los conflictos más extensos y decisivos del manga: la Invasión de Zhao Occidental. Xin (Shin) y el Ejército Fei Xin se enfrentarán a una de las campañas militares más feroces de la unificación de China, mientras las tensiones políticas y las traiciones internas en Qin ponen en juego el destino del reino. Con batallas colosales, alianzas estratégicas y giros inesperados, esta temporada promete ser la más épica y dramática de la saga.
Tráiler oficial
Ficha técnica — Temporada 6 de “Kingdom”
- Título original: Kingdom
- Autor del manga: Yasuhisa Hara
- Estudio / Producción: Studio Pierrot & Studio Signpost
- Fecha de estreno en Japón: ~ 5 de octubre de 2025
- Canal de emisión en Japón: NHK General TV
- Composición de serie / Guion: Noboru Takagi
- Diseño de personajes: Hisashi Abe
- Música: Hiroyuki Sawano y Kohta Yamamoto
- Tema de apertura (opening): Ikite, Sansan por Ikimono-gakari
- Tema de cierre (ending): Hoko por Sora Tomonari
- Arcos del manga adaptados:
- • Resto del arco Bureaucrats Job (capítulos ~486-~495)
- • Arco de la Invasión de Zhao Occidental (Western Zhao Invasion)
- Número de episodios estimado / formato: Aún no confirmado exactamente; podría ser similar al formato reciente de 13 episodios, pero depende de cómo adapten el arco grande.
TE PUEDE INTERESAR
Contenido Sugerido
Contenido GEC