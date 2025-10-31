“Kingdom” Temporada 6, Capítulo 5: Hora de estreno confirmada

Este sábado 1 de noviembre se estrena en Crunchyroll el capítulo 5 de la Temporada 6 de “Kingdom”. ¿A qué hora estará disponible? Aquí te contamos todo lo que tienes que saber.

Hora de estreno del capítulo 5 de la Temporada 6 de “Kingdom”

El capítulo 5 de la Temporada 6 de “Kingdom” se estrena este sábado 25 de octubre a las siguientes horas en Latinoamérica y España:

Newsletter Saltar Intro Alfonso Rivadeneyra analiza las series y películas que no puedes perderte, todos los jueves.

México: 10:30 a.m.

Colombia: 11:30 a.m.

Ecuador: 11:30 a.m.

Venezuela: 12:30 p.m.

Chile: 1:30 p.m.

Argentina: 1:30 p.m.

Perú: 11:30 a.m.

Bolivia: 12:30 p.m.

Paraguay: 1:30 p.m.

Uruguay: 1:30 p.m.

España: 4:30 p.m. (hora peninsular).

Dónde ver la Temporada 6 de “Kingdom”

Vía Crunchyroll

La sexta temporada de “Kingdom” se estrenará el 5 de octubre de 2025 en NHK General TV en Japón. Para el público internacional, la serie estará disponible en Crunchyroll, que ha transmitido todas las temporadas anteriores y continuará con el simulcast fuera de Asia.

Cómo ver “Kingdom” Temporada 6 en Crunchyroll

Ingresa a tu cuenta de Crunchyroll desde la aplicación o el navegador. Busca “Kingdom” en el catálogo. Selecciona la Temporada 6 una vez que esté disponible desde el estreno. Podrás ver los episodios en simulcast con subtítulos en español, y más adelante, también con doblaje latino. Los capítulos se estrenarán semanalmente tras la emisión en Japón.

Sinopsis de la Temporada 6 de “Kingdom”

La historia continúa con los acontecimientos del arco de los Bureaucrats Job y avanza hacia uno de los conflictos más extensos y decisivos del manga: la Invasión de Zhao Occidental. Xin (Shin) y el Ejército Fei Xin se enfrentarán a una de las campañas militares más feroces de la unificación de China, mientras las tensiones políticas y las traiciones internas en Qin ponen en juego el destino del reino. Con batallas colosales, alianzas estratégicas y giros inesperados, esta temporada promete ser la más épica y dramática de la saga.

Tráiler oficial

Ficha técnica — Temporada 6 de “Kingdom”