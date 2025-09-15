“Chainsaw-Man: La película - Arco de Reze”: Fecha de estreno en Perú y Latinoamérica

La espera terminó para los fans del sangriento y vibrante universo creado por Tatsuki Fujimoto. “Chainsaw-Man: La película - Arco de Reze” ya tiene fecha oficial de estreno y será este 23 de octubre, marcando un acontecimiento imperdible para los seguidores del anime y el manga.

Tráiler oficial

Fecha de estreno

23 de octubre.

“Chainsaw-Man: La película - Arco de Reze” se estrena este 23 de octubre en todo Latam. La cinta promete adaptar uno de los arcos más memorables y emocionales de la historia: el Arco de Reze, donde Denji se enfrenta a un amor tan dulce como peligroso.

¿Qué veremos en “Chainsaw-Man: La película - Arco de Reze”?

Tras el éxito de la primera temporada del anime, el estudio MAPPA regresa con una producción cinematográfica que buscará elevar la intensidad visual y emocional de Chainsaw Man. Esta vez, el foco estará en la relación entre Denji y Reze, una misteriosa joven que esconde un secreto devastador.

El filme combinará acción brutal, batallas sangrientas y la complejidad emocional de un protagonista que busca algo más que poder: alguien que lo quiera de verdad.

De qué trata el arco de Reze en el manga

El Arco de Reze es uno de los más aclamados por los lectores del manga. Publicado entre los capítulos 40 y 52, introduce a Reze, una aparente chica dulce e inocente que se cruza en la vida de Denji y lo hace experimentar sentimientos de afecto genuino.

Sin embargo, pronto se revela que Reze no es lo que parece: detrás de su sonrisa se esconde la Bomb Girl (Chica Bomba), un híbrido con poderes explosivos que se convierte en uno de los enemigos más letales de Denji.

Este arco mezcla romance, traición y violencia, mostrando una faceta más vulnerable del protagonista y explorando cómo sus deseos más simples chocan con el mundo despiadado en el que vive.

Personajes principales en “Chainsaw-Man: La película - Arco de Reze”

Denji (Chainsaw Man): El protagonista, un joven cazador de demonios que se convierte en híbrido tras fusionarse con Pochita.

El protagonista, un joven cazador de demonios que se convierte en híbrido tras fusionarse con Pochita. Reze / Bomb Girl: Una misteriosa chica que roba el corazón de Denji, pero cuya verdadera identidad la convierte en una bomba viviente.

Una misteriosa chica que roba el corazón de Denji, pero cuya verdadera identidad la convierte en una bomba viviente. Pochita: El Demonio Motosierra, inseparable de Denji.

El Demonio Motosierra, inseparable de Denji. Makima: La enigmática líder de la División Especial de Cazadores de Demonios, que sigue manipulando los hilos de la historia.

La enigmática líder de la División Especial de Cazadores de Demonios, que sigue manipulando los hilos de la historia. Aki Hayakawa: Compañero y figura casi fraternal para Denji, atrapado en sus propios contratos con demonios.

Compañero y figura casi fraternal para Denji, atrapado en sus propios contratos con demonios. Power: La excéntrica y carismática Fiend que acompaña a Denji en sus misiones.

Sinopsis oficial de “Chainsaw-Man: La película - Arco de Reze”

Denji, aún descubriendo lo que significa vivir más allá de la miseria y la violencia, conoce a Reze, una chica que parece darle el cariño y la normalidad que siempre anheló. Lo que comienza como un romance inocente pronto se transforma en una lucha de vida o muerte, cuando la verdadera identidad de Reze sale a la luz. Entre explosiones, traiciones y sentimientos contradictorios, Denji deberá enfrentar una de las pruebas más dolorosas de su vida.

Ficha técnica de “Chainsaw-Man: La película - Arco de Reze”