El día de hoy te contaremos uno de los episodios más importantes en la historia de “One Piece” y es que con la salida del capítulo 1086 completo, hemos descubierto la verdad sobre la identidad del Gorosei, parte del siglo vacío, Im-Sama y hemos culminado el flashback de Sabo, así que ponte cómodo y lee todo lo que te vamos a contar a continuación.

“One Piece manga 1086″ - Capítulo completo

El capítulo 1086 tiene de nombre: “Los cinco miembros del gorosei, los planetas antiguos”.

“One Piece” es el protagonista de una épica portada en la Weekly Shonen Jump y en su primera página vemos un color spread donde salen los Mugiwaras bajo un arco iris en el reflejo de un charco.

Arrancamos el episodio en donde se quedó el anterior, en el castillo Pangea en la tierra sagrada de Mary Geoise.

El narrador dice “con la verdad de la muerte del rey Cobra siendo oculta, el Levely llegó a su final...”

Unos gritos estremecen en la plaza central del lugar.

“¡¿Alguien ha visto a mi rey?! ¡Por favor ayúdenme a encontrarlo, no está!”, dice Igaram llorando porque no sabe el paradero del rey Cobra y mucho menos que ha sido asesinado por Im, así como también pide ayuda para encontrar a la princesa Vivi que está desaparecida para él. Lo mismo pasa con Pell que comienza a atacar a los miembros de seguridad del lugar transformándose en ave y volando para ver si lo encuentra en algún sitio.

El narrador prosigue, “en los barcos de los reyes regresando a sus reinos, algunos infiltrados mantienen la respiración para no ser encontrados”, mientras vemos a Wapol y a Vivi mirando por los huecos de uno de los barcos.

“¿Hey, qué barco es este y a dónde se dirije?”, dice Wapol, a lo que Vivi responde diciendo que es un barco que se dirige al reino Aegis, lugar del Cypher Pol.

Wapol agarra su den den mushi y entabla una conversación con Big News Morgans. Este le dice a Morgans que están en el barco de los Aegis, a lo que Morgans les responde diciendo que “entendido, acercarán su base aérea al barco con la mentira de que harán una entrevista pero una vez que la hagan, estos tienen que escabullirse hasta la nave y no ser atrapados mientras esto pasa”.

“¡Te debo una!”, le dice Wapol a Morgans y luego de colgar el den den mushi, muestra toda su emoción al tener noticias que podrían sacudir al mundo.

“¡Tremendas noticias son las que tenemos muchachos! ¡La vida de uno de los reyes más importantes de las naciones ha sido apagada! ¡Esto es realmente interesante!”, acota Morgans muy contento.

“Entonces Wapol, ¿qué viste?”, le dice Vivi, pero Wapol le dice que no puede decírselo ya que ella es la persona menos indicada para saberlo y la manda directamente a su barco, pero Vivi no hace caso y le dice que no puede hacer eso porque ahora está lidiando directamente con el CP0 y que seguramente, aunque vuelva a Arabasta, sería tomada a la fuerza por estos.

“Déjame usar el den den mushi y contactar a mi padre, seguramente está preocupado en estos momentos”, le dice Vivi a Wapol, el cual le grita que “eso es algo que ella no debería de hacer ahora mismo”, a lo que Vivi se molesta y le dice “¿por qué?”, con lo que pasamos a paneles en Mary Geoise en donde Spandam y otros miembros del CP9 están preguntando por Vivi y Sabo para atraparlos.

Pasamos a algunos de los barcos que vuelven a sus reinos.

En uno se encuentra Jewelry Bonney, que todavía no ha asimilado lo que ha pasado en Mary Geoise y está llorando y con hambre en un navío camino al reino Tajine. Por otra parte, en otro barco vemos a Sabo, que está completamente malherido y ensangrentado luego del ataque de Im-Sama. Este barco va al reino de Lulusia.

“Maldita sea, tengo que llegar al reino de Lulusia. Ahí debería de estar bien”, dice Sabo, mientras recuerda las últimas palabras del rey Cobra con el que lo salvó al plantarle cara a Im-Sama.

“Cuento contigo, Sabo. ¡Sobrevive a todo costo!”, dijo Cobra y esto hace que Sabo se quiebre y comience a llorar al no poder salvarlo.

El narrador prosigue, “pronto, las noticias sobre la muerte del rey Cobra del reino de Arabasta y la desaparición de la princesa Vivi del mismo reino, causaron una conmoción mundial...”.

Volvemos al castillo Pangea en la tierra sagrada de Mary Geoise. Esta vez estamos en una reunión de los cinco miembros del Gorosei.

“Ese sabo es también un hombre que lleva un destino accidentado. Dudo que haya alguien más cuya vida esté tan rodeada de apellidos “D.” como él”, afirma el miembro del Gorosei alto y barbón.

“Creo que ha llegado el momento de que sellemos el asunto de Egghead”, una voz en un den den mushi, a lo que el gorosei barbón dice “así será, gran Imu”.

Nos vamos al cuarto de las flores en el castillo Pangea, es aquí que vemos a Imu hablando y diciendo “el arma creada por el doctor Vegapunk, la “llamarada madre”, quiero usarlo...”, a lo que los miembros del gorosei se ven envueltos en una discusión.

Saturn dice que “ha llegado el momento, necesitan probar esa arma para saber el trato con Vegapunk es real o no”. El otro gorosei con un bigote gigante dice “que dependiendo de los resultados, sabrán qué hacer con Egghead”. El gorosei calvo dice que “podrían probarlo en el mar o en otro lugar que sea un bosque”, pero la voz de Im-Sama interrumpe todo y les dice que “lo usen en el reino de Lulusia”.

El gorosei bigotón dice que “hay demasiadas personas viviendo en el lugar”, a lo que Imu se enoja demasiado y le dice que “no le importa nada las vidas de esas personas”. El gorosei algo y barbón dice que está todo claro y que el mundo se mueve a la voluntad del creador, a lo que el rubio pregunta “¿por qué escogió

Lulusia” y la respuesta de Imu fue clara, “está cerca”, a sabiendas que Sabo está por llegar ahí al ser la isla más cercana a Mary Geoise y mientras vemos cómo es que la isla de Lulusia desaparece en una explosión.

Es así que se nos hace la presentación oficial de cada uno de los miembros del gorosei:

“Muy bien, va a tomar un poco de tiempo prepararnos para ese ataque, por favor espere”, dice el miembro del gorosei que es presentado como el “dios militar encargado de la defensa científica del mundo”, Saint Jaygarcia Saturn.

“Los ciudadanos del reino de Lulusia han mostrado signos de rebelión ahí”, dice el miembro barbón del Gorosei que es presentado como el “dios militar del medio ambiente”, Saint Marcus de Marte.

“Parece que es un buen lugar para que demos un ejemplo a todo el mundo”, dice el bigotón del Gorosei que es presentado como el “dios militar de la ley”, Saint Topman Valkyrie.

“Si podemos usar ese poder de la forma que nosotros deseamos, eventualmente...”, dice el gorosei calvo que es presentado como el “dios militar de las finanzas”, Saint Ethanbaron Nasujuro.

“Podríamos poner punto final a un largo tiempo de conflictos”, dice el gorosei rubio que es presentado como Saint Sheperd Ju Jupiter.

Imu reaparece y dice “una cosa más, ¡quiero a Vivi! ¡Atrápenla a como de lugar!”.

Nos vamos a la base central de la Marina, específicamente con Akainu que está hablando por den den mushi.

“¡El reino Tajine y el reino Aegis han iniciado una rebelión! ¡Liberen a todos los serafines!”, grita el almirante principal de la Marina, mientras son liberados los serafines de Gecko Moria, Crocodile y Donquixote Doflamingo.

El narrador cuenta que “los marines estaban lidiando con varias revoluciones en cada uno de los reinos afiliados al Gobierno Mundial y no se daban abasto. Todo esto después de que Cobra declarara la abolición del sistema Shichibukai, pero esto solo fue un nuevo inicio para la marina de guerra”.

Ahora volvemos con Sabo, terminando su flashback. Este está con Dragon e Ivankov en su reunión.

“Cuando llegué al reino de Lulusia, vi al rey Seki y a la princesa Komane siendo capturados por ciudadanos que los estaban esperando. Como si fuese un héroe, fui recibido con los brazos abiertos pero no entendía por qué hasta que pude leer el artículo que pusieron sobre mi en las noticias. Vi que había sido renombrado como el “asesino de reyes” o “kingslayer””, acota Sabo.

“Como era de esperar, fui tratado como un héroe incluso cuando quise decirles la verdad, no lo pude hacer ya que sentí ese espíritu revolucionario en esas personas. Gracias a la influencia de Betty y otras personas en Lulusia, estos quisieron enlistarse en la “armada revolucionaria”. Ellos fueron algunos de los que traje conmigo aquí”, prosigue Sabo mientras Dragón lo mira preocupado.

“No pude encontrar ni un caracol para comunicarnos, pero ni bien pude salir, hice una transmisión indirecta que fue la llamada que hice esa vez. El Gobierno pudo haberlo interceptado si hubiese estado en el reino de Lulusia pero en realidad, yo estaba ya en el mar con el grupo de reclutas aspirantes”, dice Sabo.

“¿Y fue durante esa llamada que pasó ese terrible incidente, no? La desaparición del reino de Lulusia...”, dice Ivankov preocupada.

“Así es”, dice Sabo. “Estabamos completamente asustados, la ansiedad nos desbordaba porque no solamente era algo impactante, si no que también habían personas que tenían a sus familias en el reino y estos vieron cómo desaparecieron de un momento a otro”.

“Maldición, esto debe haber sido terriblemente duro para ellos, qué demonios fue lo que pasó, cómo desapareces todo el reino”, pregunta Dragón, a lo que Sabo comienza contar exactamente qué fue lo que sucedió.

“Una sombra gigante cubrió el cielo encima de nosotros y luego, en cuestión de un parpadeo, una luz brillante había caído en Lulusia y el reino ya había sido desaparecido”, afirma Sabo. “Realmente no puedo confirmar si era alguna cosa viviente o algo que ocurrió naturalmente, pero lo que sí puedo decir es que había algo completamente negro arriba de las nubes”.

Ivankov le dice a sabo que mencionó a alguien llamado Imu, a lo que también dice que “esta historia probablemente te suene algo fuera de este mundo, pero hace 800 años, dentro de las naciones que crearon al mundo como lo conocen, entre los 20 reyes, había uno que se llamana St. Imu, que pertenecía a la familia Nerona”, mientras le muestra un libro.

Ivankov prosigue diciendo “en este mundo ellos dijeron que hay una forma de hacer inmortal a las personas, ¿alguien que viva tanto probaría esa teoría, no? ¡Eso significa que en este mundo existe una persona que no puede morir!”, mientras Sabo se asusta y dice “entonces, esa persona que vi...”, mientras recuerda a Imu.

“Quizá sea solo una coincidencia y tengan el mismo nombre que se encuentra entre los dragones celestiales que arrogantemente aclaman ser los descendientes de los dioses. Si la mayor autoridad en el mundo, que son los miembros del Gorosei, se encontraron preocupados y le rendían pleitesía, es porque él debe ser el líder de todo el mundo”, sigue Ivankov gritando.

“¡Una cosa más! Esa cosa que viste, Sabo, esa cosa que estaba volando sobre las nubes que destruyó Lulusia, asumiento que es un “arma” del Gobierno Mundial, el único que pudo haberla creado es Vegapunk...”, dice molesto Ivankov.

“¡Espérate Iva!”, dice Dragón. “No creo que alguien como Vegapunk haya creado un arma de destrucción masiva para asesinar a tantas personas, ¿no?”, a lo que Ivankov se preocupa al pensar “entonces... ¿si es un arma ancestral? ¿Si Imu es una persona perteneciente al siglo vacío, entonces tiene todo el sentido del mundo que sea un arma ancestral?”.

“Estas armas ancestrales definitivamente existen, Robin nos contó eso, pero si ellos realmente poseen un arma de estas, ¿por qué no la usaron antes? ¿Por qué esperaron a usarlo a este momento?”, dice Dragón, con lo que pasamos a otro panel en la tierra sagrada de Mary Geoise.

El narrador dice “hoy, en la tierra santa de Mary Geoise, un tenryubito ha sido ejecutado... sin embargo, este suceso no ha sido reportado en todo el mundo”.

“¡No tenemos comida, no hay pan, vamos a morir!”, gritan las voces en la plaza central, mientras el narrador sigue con una de las presentaciones más épicas en la historia de “One Piece”.

“El encargado de aprobar el juicio de muerte fue el que una vez fue llamado “Rey” de una tierra que ha desaparecido. Esta tierra fue conocida como God Valley y ahora es el comandante supremo de los “caballeros sagrados” o “guerreros de Dios”. ¡Su nombre es Saint Figarland Garling!”, mientras vemos a este señor sentado con una apariencia vieja y un cabello y barba que forma la luna. Este tiene una espada enorme en la mano.

El narrador sigue, “el tenryubito que fue ejecutado frente a todos y crucificado en el símbolo del Gobierno Mundial en el centro de la plaza, fue aquel que detuvo a Saint Charlos de llevarse a la princesa Shirahosi, Saint Donquixote Mjosgard”, mientras vemos el cuerpo de Mjosgard ensangrentado, crucificado y exhibido en el símbolo del Gobierno.

El capítulo 1086 de “One Piece” finaliza con las palabras de Saint Figarland Garling, muy enojado diciendo “aquellos que protegen a la basura, ¡son mucho menos que esta!” y el narrador diciendo “¿Una persona que puede juzgar a un dragón celestial? ¡Cómo es posible!” y confirmándonos que el manga tendrá un parón total de un mes.

¿Dónde y cuándo leer el manga de “One Piece” legalmente?

El capítulo 1086 del manga de “One Piece” podrás verlo y leerlo a través de Manga Plus, la página oficial de Shueisha y la Weekly Shonen Jump, gratis, a partir del día domingo 11 de junio.

