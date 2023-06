Los fanáticos de “One Piece” han estado muy preocupados y es que algunos de lo filtradores más importantes del mundo de dicho manga habían afirmado que este entraría en un hiatus de un mes, a lo cual estaban ya listos y preparados pero la razón nadie se la imaginaba: Eiichiro Oda será operado.

Previo al capítulo 1086 del manga de “One Piece”, un mensaje inundó las redes sociales oficiales en donde Oda, junto con su staff, comunicaron la decisión definitiva con respecto al parón que está teniendo el manga en estos momentos.

“¡Lo siento! Tomaré un descanso de cuatro semanas”, inicia el comunicado de Oda en las redes sociales. “Se que la parte final de “One Piece” está “wow wow” pero realmente quiero hacerme esta operación. ¡Voy a operarme para poder lanzar rayos láser por los ojos! Aunque solo bromeo. Me preocupé cuando dije “hay muchas personas con gemelos (en el manga) últimamente”. Bueno, las cosas se ven borrosas. Tengo un severo astigmatismo. Esto interfiere con mi trabajo. He estado hablando con el editor en jefe sobre esto desde el año pasado. Él me dijo: “entonces vete” y yo le dije “¡volveré con una vista mejorada! También lanzaré rayos láser”.

Eiichiro Oda, fiel a su estilo, finalizó su mensaje con el “esperen un poco más, ¡por favor!”.

Oda ya tuvo problemas con su vista antes

El astigmatismo no es algo alejado para los mangakas y mucho menos para Eiichiro Oda, que lleva haciendo “One Piece” casi sin ninguna para extensa desde el año 1997, pero es en el año 2020 donde más se estancó tanto el tema de su salud como el tema de su vista. Ahora le ha tocado operarse para seguir haciendo su historia con tranquilidad.

¿Cuándo saldrá el capítulo 1086 de “One Piece”?

El nuevo episodio del manga saldrá este jueves 8 de junio filtrado y el día domingo 11 legalmente en Manga Plus.