La edición 96 de los Premios Oscar se realizó por todo lo alto en el Dolby Theater de Los Ángeles, California, este domingo. La categoría Mejor actriz de reparto fue una de las más disputadas y la ganadora Da’Vine Joy Randolph (”Los que se quedan”) no aguantó la emoción cuando subió al escenario.

Algunas sorpresas se esperaron a lo largo de la velada, como la interpretación de la canción de “I’m just Ken” interpretada por Ryan Gosling o el anuncio de uno de los premios de parte de Bad Bunny. Sin embargo, otros momentos fueron previstos en las predicciones de la crítica los días anteriores, como el galardón que recibió Da’Vine Joy Randolph, actriz de reparto de la película “Los que se quedan” (”The Holdovers”).

La actriz de origen estadounidense le ganó en la categoría de Mejor actriz de reparto a las estrellas America Ferrera (”Barbie”), Danielle Brooks (”El color púrpura”), Emily Blunt (”Oppenheimer”) y Jodie Foster (”Nyad”).

El discurso de agradecimiento

Al ganar, la actriz contó que en un momento pensó en dejar la carrera de actuación, pero su madre la impulso a seguir. “Agradezco a mi madre por invitarme a seguir, a todas las personas que se han cruzado en mi camino y me han guiado”, declaró.

Da’Vine también dijo que durante mucho tiempo no se sintió suficiente. “Durante mucho tiempo siempre quise ser distinta y ahora me doy cuenta que solo debo ser yo misma”, declaró. “Fui la única chica negra en esa clase (de actuación) y me viste y me dijiste que era suficiente. Gracias a las mujeres que han estado a mi lado”, contó para luego saltarse una regla de los discursos del Oscar y agradecer a su publicista.

“Ustedes no tienen publicistas como la que yo tengo, le rezo a Dios para que pueda hacer esto más que solo una vez”, finalizó la artista, que con su discurso generó las lágrimas de su colega de reparto, Paul Giamatti.

La carrera de Da’Vine

Es el primer Oscar de Randolph, de 37 años, quien interpretó el personaje de una madre en luto en la película “Los que se quedan”, también protagonizada por el reconocido actor Paul Giamatti. “DISCURSO”, dijo cuando recibió el galardón.

El año pasado participaron en la misma categoría las actrices Michelle Yeoh (”Todo a la vez en todas partes”), Cate Blanchett (”TÁR”), Ana de Armas (”Blonde”), Andrea Riseborough (”To Leslie”), Michelle Williams (”Los Fabelman”).

Este año, la gala estuvo iluminada por la presencia del comediante estadounidense Jimmy Kimmel, quien dio un discurso durante el inicio de la ceremonia, que arrancó con el premio a la Mejor actriz de reparto, presentado por exganadoras del trofeo como Jamie Lee Curtis, Rita Moreno y Lupita Nyong’o.