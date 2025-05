Además…

Otros títulos

Más allá de las películas, la prisión de Alcatraz también ha centrado series de televisión, con menos interés, como "Alcatraz: The Whole Shocking Story" ("Alcatraz", 1980) o "Alcatraz" (2012), una de ciencia ficción producida por J.J. Abrams. Y, por supuesto, documentales. Como "Alcatraz Escape: The Lost Evidence" (2018), "Alcatraz: The Final Sentence" (1980), "Alcatraz: Search For the Truth" (2015) o "Drain Alcatraz" (2017).