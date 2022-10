El éxito de “Yo soy Betty, la fea” fue tal desde su estreno en RCN en 1999 que no faltaron los artistas invitados a la serie protagonizada por Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello. Entre ellos, una joven Gisela Valcárcel, ya posicionada como la reina del mediodía y una de las figuras peruanas más mediáticas fue parte de la popular historia de la joven asistenta de dirección en su paso por una empresa de moda.

La intervención de Gisela en la telenovela colombiana fue con bombos y platillos. “Ella es la primera dama de la televisión peruana”, decía Patricia Fernández (Lorna Paz) para presentar a Gisela Valcárcel con Beatriz Pinzón Solano (Ana María Orozco) en el capítulo 185 de “Yo soy Betty la fea”.

Se trató de una participación especial que la conductora de América TV hizo en la recordada ficción y en la que se interpreta a sí misma. Sobre este cameo, Gisela escribió en su cuenta de Instagram en setiembre de 2019:

“La historia que cuento a Betty es totalmente cierta, se la conté a Fernando Gaytán quien escribió “Betty La Fea " y aquí va para ustedes... Aún agradezco el vestido y los zapatos que usé en el cásting y que fueron prestados por *mi amiga Lourdes♥️*. Si amas algo, te dedicas, prácticas , te esfuerzas y continuas, todo lo bueno cae por añadidura”.

La historia a la que se refiere Gisela habla sobre los inicios de la conductora en la televisión peruana, los mismos que recuerda en la escena que comparte con el personaje de Beatriz Pinzón Solano.

“Te cuento que al primer cásting que yo fui fui disfrazada. Vestido rojo, zapatos rojos para que crean que soy más alta y bueno, al final me di cuenta que esa no era yo, que era otra persona. Me quite el zapato y le dije a los directivos: Ya sé que están mirando pero este zapato me duele y es mío. Y ellos dijeron que ese desparpajo mío les había gustado. Y que si yo era capaz de hacer eso frente a ellos iba a poder conducir bien un programa. Así que bueno, ahí empezó todo”. le aconseja Gisela a Betty en un momento en que la protagonista de la esta historia está bastante decepcionada de Armando, su gran amor y por el entorno que la rodea.

En otra escena, Gisela comparte créditos no solo con Betty sino con Nicolás Mora, el “novio” de la protagonista. Este, sorprendido con su visita en Colombia, llama por teléfono a su madre y le dice que “no creerá a quien tiene en frente”.

Finalmente Gisela es presentada con Hugo Lombardi, el diseñador estrella de Ecomoda, el mismo que la califica como una “diosa inca”.

En 2010, “Yo soy Betty, la fea” entró en el libro Guinness por ser la telenovela más exitosa en la historia de la televisión. La producción colombiana estrenada en 1999 ha sido transmitida y retransmitida en más de 100 países de todo el mundo y doblada en 15 idiomas distintos. Además, ha sido adaptada 22 veces.

En los últimos tres años, “Yo soy Betty, la fea” fue transmitida por Netflix pero en julio de 2022 fue retirada de su catálogo por razones hasta ahora desconocidas. Desde su incorporación en 2019 a la empresa de streaming, la producción colombiana casi siempre figuró en el TOP 10 de la plataforma.

En la actualidad, la producción colombiana puede verse de manera legal en la página de RCN. A través de este enlace y en su canal de YouTube, donde también comparten clips inéditos detrás del rodaje.

Por otro lado, el público de Estados Unidos tiene la opción de ver “Yo soy Betty, la fea” en dos plataformas de streaming: En Fubo TV y DirecTV, aunque solo la primera temporada.

