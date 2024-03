Los reconocidos directores de Nickelodeon, Beth y Rich Correll, han emitido una disculpa pública a Drake Bell después de que salieran a la luz cartas que escribieron defendiendo a Brian Peck en su caso judicial contra Bell, en el documental “Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV”.

Compromiso con la seguridad de los niños

Los Correll expresaron su arrepentimiento y lamentaron profundamente haber apoyado a Peck, quien fue condenado por un crimen atroz y causó daño y trauma a Drake Bell y a otros. En su declaración exclusiva a Variety, subrayaron que la seguridad de los niños siempre ha sido su máxima prioridad en los numerosos sets en los que han trabajado. Asimismo, enfatizaron la importancia de proteger a los niños y proporcionarles un ambiente seguro tanto en el trabajo como en casa.

“Extendemos nuestras más sinceras disculpas a Drake Bell y su familia, y lamentamos profundamente nuestra decisión tomada hace muchos años de solicitar clemencia para alguien que posteriormente supimos que había cometido un crimen horrible y causado tanto dolor y trauma a Drake y a otros. Si hubiéramos conocido la verdad en el momento en que se escribieron las cartas, nunca las habríamos escrito”, declararon los Correll.

“Nuestra máxima prioridad al haber trabajado en muchos sets a lo largo de los años siempre fue la seguridad de los niños. Nunca pondríamos en peligro a ningún niño conscientemente”, afirmaron.

Trabajo de los Correll en Nickelodeon y relación con Brian Peck

Beth y Rich Correll tienen en su haber múltiples créditos trabajando en series icónicas de Nickelodeon como “The Amanda Show”, “All That” y “Drake & Josh”. Fueron dos de las más de 40 personas que escribieron cartas de carácter para Brian Peck. A pesar de haber expresado su deseo de trabajar con Peck nuevamente, informaron que no tuvieron participación en su casting y que, tras preguntarle sobre el caso, Peck les aseguró que “el problema había sido resuelto”.

Reacciones de Nickelodeon y Drake Bell

Tras el estreno del documental, Nickelodeon emitió un comunicado apoyando a Drake Bell y comprometiéndose a investigar todas las quejas formales relacionadas con conductas inapropiadas. Sin embargo, Bell manifestó sentir que las declaraciones de la cadena eran insuficientes y criticó la falta de acciones concretas por parte de Nickelodeon.

Conclusión y próximos pasos

Las revelaciones en el documental “Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV” han generado un profundo impacto en la industria del entretenimiento, poniendo de manifiesto la importancia de garantizar un ambiente seguro para todos los involucrados, especialmente para los niños. La disculpa de los Correll y las respuestas de Nickelodeon y Drake Bell reflejan la necesidad de abordar de manera efectiva las denuncias de abuso y asegurar que se tomen las medidas adecuadas para proteger a los más vulnerables en la industria del entretenimiento.

Cómo ver “Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV”

Por el momento, “Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV” solamente se puede ver en Estados Unidos, por lo que si quieres poder mirar el programa, vas a tener que seguir estos pasos:

Necesitas activar una vpn que te permita establecer tu conexión de IP como si estuvieses en los Estados Unidos.

Tienes que tener una cuenta tanto de Max como de Prime Video.

Una vez hecho todo esto, tienes que ingresar y encontrar el documental “Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV” en cualquiera de las plataformas.

Listo, le das play y empiezas a ver el documental.

