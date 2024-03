Tras el lanzamiento de la serie documental “Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV” en Investigation Discovery, el ex productor de varias series de Nickelodeon, Dan Schneider, ha decidido romper su silencio y responder a las graves acusaciones que lo señalan por condiciones tóxicas de trabajo y comportamientos inapropiados en los sets de sus producciones tanto con otros trabajadores como con algunas de las estrellas infantiles del momento.

La respuesta de Dan Schneider a “Quiet on Set”

Schneider admitió que enfrentar las revelaciones del programa fue una experiencia dolorosa. “Ver durante las últimas dos noches fue muy difícil, enfrentar mis comportamientos pasados, algunos de los cuales son embarazosos y que lamento. Definitivamente, debo una disculpa muy fuerte a algunas personas”, manifestó el productor en una entrevista en YouTube.

Al ver la serie documental, Schneider reconoció el dolor reflejado en los ojos de algunas personas mencionadas en las acusaciones. Expresó su deseo de retroceder en el tiempo para corregir sus errores y evitar cualquier comportamiento inapropiado.

Revelaciones sobre Drake Bell y disculpas por contrataciones

En el tercer episodio de “Quiet on Set”, Drake Bell, conocido por sus roles en “Drake & Josh” y “The Amanda Show”, se identificó como la víctima anónima en un caso de agresión sexual relacionado con Brian Peck. Schneider negó haber contratado a Peck, el coach de diálogos de Nickelodeon condenado por agresión en 2004, y expresó su consternación por su posterior contratación en un programa del Disney Channel.

Además, Schneider se disculpó por algunas bromas que cruzaron límites en sus programas y se comprometió a eliminar cualquier contenido ofensivo o inapropiado de los episodios. Reconociendo la importancia de tratar a todos con respeto y paciencia, el productor prometió implementar cambios significativos en la forma en que maneja a las personas en el set.

Acusaciones adicionales y respuestas de otros actores

Jack Salvatore Jr., conocido por su papel en “Los Padrinos Mágicos”, compartió un video en Instagram en el que recordó cómo Schneider intimidaba a un guionista con una escopeta. A pesar del temor por las posibles repercusiones en su carrera, Salvatore consideró esencial hablar sobre estas situaciones y destacó el riesgo que puede representar la industria del entretenimiento para las personas con tendencias megalómanas.

Cómo ver “Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV”

Por el momento, “Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV” solamente se puede ver en Estados Unidos, por lo que si quieres poder mirar el programa, vas a tener que seguir estos pasos:

Necesitas activar una vpn que te permita establecer tu conexión de IP como si estuvieses en los Estados Unidos.

Tienes que tener una cuenta tanto de Max como de Prime Video.

Una vez hecho todo esto, tienes que ingresar y encontrar el documental “Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV” en cualquiera de las plataformas.

Listo, le das play y empiezas a ver el documental.

VIDEO RECOMENDADO Kenan & Kel es una serie de televisión estadounidense que originalmente fue emitida en Nickelodeon desde 1996 hasta 2000.