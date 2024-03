En el nuevo docuseries “Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV”, Drake Bell ha confesado por primera vez haber sido víctima de abuso sexual por parte de Brian Peck, empleado de Nickelodeon. Durante el especial de Investigation Discovery, Bell, de 37 años, se identificó como la estrella infantil que denunció a Peck, de 63 años, a las autoridades a principios de la década de 2000.

Brian Peck (quien no tiene relación con el ex compañero de reparto de Bell en Nickelodeon, Josh Peck) fue arrestado en agosto de 2003 y se declaró no culpable de realizar actos lascivos con una víctima de alrededor de 14 o 15 años y de copulación con un menor de 16 años. Peck fue condenado a 16 meses de prisión.

“Mi nombre es Drake Bell y vine aquí hoy para contar mi historia”, comenzó Bell. “Nunca he contado mi historia públicamente”.

Así fue la confesión de Drake Bell en “Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV”

El abuso de Brian Peck a Drake Bell

Bell inició su carrera actoral a los 5 años y ganó reconocimiento por su participación en “The Amanda Show”, el spin-off de “All That”, en 1999. Peck, por su parte, trabajó en varios proyectos de Dan Schneider en Nickelodeon durante finales de los 90 y principios de los 2000.

Bell afirmó haber sido manipulado y agredido por Peck cuando tenía 15 años, describiendo el abuso como “extenso” y “brutal”. Después del arresto de Peck, Bell enfrentó problemas en su carrera y abuso de alcohol y sustancias.

Él es Brian Peck, el que era el director de diálogo y que abusó de Drake Bell. (Foto: Nickelodeon)

“Mi papá lo notó a la distancia. Una noche me quedé en la casa del productor Brian. Me quedé en el sofá donde siempre me quedaba y luego desperté con él, abrí los ojos, desperté y él estaba abusándome y me congelé y estaba asustado y no supe como sentirme o como reaccionar. Siempre se disculpaba como que esto no volverá a pasar, no sé qué me pasó, crucé una línea, no va a volver a suceder. Encontró una manera de convencer a mi mamá...”, acotó Bell en el documental.

Nickelodeon respondió a las revelaciones de Bell en “Quiet on Set”, declarando estar “consternados y entristecidos” por el trauma que Bell ha sufrido. Además, Bell mencionó que recibió apoyo de Dan Schneider, quien le preguntó si el arresto de Peck tenía algo que ver con él y le ofreció su apoyo.

El documental también detalla cómo Peck se integró en la vida de Bell, causando tensiones entre él y su padre. Joe Bell, el padre de Drake, expresó su preocupación por la cercanía de Brian con su hijo.

