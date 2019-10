En los últimos meses he pasado cuatro fines de semana fuera de Lima. He estado en Máncora, Arequipa, Cusco e Ica. Además de reforzar lo mucho que me gusta viajar por el Perú, y lo diferentes que son sus regiones, los cuatro viajes tuvieron algo en común que llamó mucho mi atención: cuando terminaba el fin de semana, no quería regresar a Lima.

Lima es la ciudad donde nací y donde he vivido la mayor parte de mi vida; por lo tanto, es mi casa. Pero me doy cuenta de lo difícil que puede ser para algunos de nosotros vivir en una ciudad como esta. Lima es sinónimo de buena gastronomía (la mejor comida del mundo, en mi humilde opinión), gente alegre, cultura muy rica, vida nocturna y playa a veinte minutos de distancia. Pero también es sinónimo de muchas otras cosas.

Sabemos, por ejemplo, que la capital es la tercera ciudad con el peor tráfico del mundo (solo por debajo de Bogotá y Delhi) y que, en promedio, una persona pasa hasta 5 horas diarias en el tráfico limeño. Además, está en el puesto 9 de las ciudades más peligrosas en Sudamérica y es una de las ciudades con menos garantías para vivir y trabajar. También estamos expuestos constantemente a mucha contaminación visual (hay publicidad por todos lados) y sonora. Todo esto puede tener consecuencias en nuestra salud mental.

Muchas personas viven con el estrés de las actividades del día a día, como el trabajo o la familia. Sumarle a eso estar apurados constantemente porque ya no se puede calcular el tiempo que demora llegar a los destinos debido al tráfico, o estar alertas todo el tiempo por si nos asaltan, incluso puede producir ansiedad. Esta ansiedad, a su vez, genera que no sepamos responder a las situaciones cotidianas de una manera funcional y que, en ocasiones, nuestras respuestas sean agresivas hacia otros. Todo esto puede generar una reacción en cadena.

Tenemos que encontrar opciones que nos ayuden a vivir en una ciudad como Lima de manera tranquila. El tráfico y la seguridad pueden mejorar, pero ocurrirá de manera muy lenta. Algunas alternativas pueden ser tener en cuenta rutas alternativas para disminuir el tiempo que pasamos en el tráfico, encontrar actividades que nos permitan distraernos y mejorar nuestro estado físico y mental, y no contribuir con la contaminación auditiva. Comenzando por tocar menos el claxon, por ejemplo.