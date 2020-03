En el Perú, el uso de internet sigue siendo un número muy bajo a comparación de las grandes potencias debido a que no todos podemos acceder a este. En un estudio de OSIPTEL realizado en el 2018, se detalló que eso 62.2% del área urbana tenía internet y tan solo un 17.7% lo tenía en el área rural. También, se destacó que la generación de 17 a 24 años son los que más utilizan internet con un pico de 88% y 48.1% respectivamente, ya que se utiliza mucho el internet en el área universitaria. Así como nuestro nivel de internet es bajo, nuestra capacidad de banda ancha está preparada para estos porcentajes. El problema empieza el pasado 16 de marzo, cuando a tan solo horas anunciada la cuarentena, se lograron registrar porcentajes mucho mayores al estándar.

Debido a que durante la cuarentena el trabajo y la educación se llevan en la casa de manera online, el tráfico de datos en el servicio de internet fijo se ha incrementado entre 30 a 36% y los datos móviles aumentaron entre 9 y 21%. Por otro lado, Osiptel anunció que las aplicaciones más descargadas han sido los orientados al consumo de video, tales como Facebook, Netflix, Youtube, Tik Tok, que, en su conjunto, consumen alrededor del 20% al 50% del tráfico total en redes móviles. Esto demuestra que el público al estar en casa, lo que más busca es entretenimiento. ¿Qué es lo que sucede cuando todos estamos conectados a internet al mismo tiempo? “Las redes están saturadas, nuestra red no está diseñada para eso. Es como la congestión de tráfico: cada persona bajando Netflix es un carro en la Vía Expresa. Cuando todo el mundo está teletrabajando, el tráfico de internet será lento produciendo embotellamiento. En cambio, si se utiliza a horario poco transcurrido el internet podrá ir rápido” explica Roxana Barrantes, Directora de la Maestría de Economía en la PUCP.

¿Cómo disminuir el uso de internet?

Debido a la excesiva demanda, se podría generar la subida de precios de Streaming o la racionalización. Es por ellos que uno debe tener autodisciplina. “Es necesario tener disciplina eligiendo en qué momento se puede utilizar el entretenimiento, y que llegada la hora, sean productos que puedan ser descargados. Además, lo que es muy pesado descargarlo en la noche o durante la madrugada” continúa la Directora.

Por otro lado, se debe establecer horarios con los otros miembros de la casa para no coincidir con en el uso de internet: mientras uno está tele trabajando, el otro no debe estar estar conectado. Además cuando se quiere hacer llamadas de voz, deben ser de manera fijas y no online. Por último, utilizar SMS en vez de WhatsApp y ser precisos en los mensajes para no generar mayor uso de datos. Evitar enviar videos e imágenes.

Asimismo, Netflix ha reducido el tráfico de su red de telecomunicaciones en un 25%, manteniendo la calidad de su servicio a sus consumidores. Para mayor información apreta aquí.

Recuerda: no envíes cadenas que no son confirmadas por una página oficial ya que, además de causar pánico innecesario en la población, también contribuye al embotellamiento de redes.

