Con solo 20 años, Thais Fernández, ha logrado la medalla de oro en la categoría individual –la más importante para ella– del Campeonato Sudamericano de Gimnasia Aeróbica; además de tener muchos podios más en su haber. Pero hay una historia detrás de esta noticia que es, en realidad, un notición. ¿Cómo se forma una deportista de élite en el país de los audios donde todo se negocia? Thais lo sabe. Pero Thais cree.

El año pasado antes del Panamericano sufrió una lesión, se rompió el dedo del pie; fractura por estrés fue el diagnóstico. Era obligatorio parar de entrenar porque podría complicarse y llegar a una operación; sin embargo como campeona profesional que es; decidió competir y salió todo muy bien. No se empeoró la lesión y el resultado del campeonato también fue bueno; luego ya tuvo que parar durante 2 meses para que el hueso se consolide; lo único que le preocupaba era el dolor de no poder dar su 100%, pero lo logró.

Una coreografía de 1 minuto y 30 segundos con patrones de movimiento aeróbico, saltos a cadera abierta de piernas; y con características de potencia, intensidad y fuerza son los que llevaron a Thais a estar dentro del Top 10 del Ranking de la Federación Internacional de Gimnasia Aeróbica.

Mucha gente no conoce esta disciplina y es muy común que se confunda con gimnasia rítmica o artística; sin embargo, en este sudamericano Perú ha obtenido muy buenos resultados, se quedó con 14 medallas; y a pesar de eso no tienen el apoyo necesario para que la Gimnasia Aeróbica siga creciendo. ¿Thais tiene sponsors? Solo uno: Motorola.

“La gimnasia aeróbica se tiene q difundir un poco más y también me gustaría invitar a las empresas privadas a que puedan apoyarnos mucho más”, dice ella, como si pidiera un favor.

Entrena 3 horas diarias en la mañana y en la noche, simplemente es una verdadera campeona. Y es que –como dice ella— “esto no es ningún sacrificio es lo que yo elegí y lo que quiero en mi vida, no me estoy perdiendo de nada, al contrario estoy ganando mucho más”.

Su vida es competir, pero más que eso son las emociones que le genera el deporte lo más importante para ella: dar lo mejor de sí en cada competencia, estar segura de sí misma, y tener la seguridad de dar el 100 % en cada presentación es la manera que tiene para superarse día a día.

Ahora solo piensa en su próximo reto, a corto plazo tiene el Panamericano en Noviembre de este año, llegar a pódium es su meta y a largo plazo: pasar a finales de un Mundial.—son cada dos años y el siguiente es en el 2020—

Thais ya es una campeona y como ella, tenemos a muchas. Solo falta que alguien se dé cuenta de que existen deportes que van más allá de una pelota y un par de arcos.