Hay algo especial en planear un viaje: elegir el destino, imaginar qué hacer allí, empezar a buscar vuelos, hoteles y experiencias. Los viajes se están incrementando en el Perú: solo durante el primer semestre de 2026, más de 22 millones de pasajeros se movilizaron por vía aérea en el país, entre vuelos nacionales e internacionales, según datos de CORPAC.

Pero antes de llegar al destino hay todo un recorrido en el que también se puede disfrutar: desde organizar los primeros detalles hasta hacer más cómoda la espera en el aeropuerto y descubrir nuevas experiencias al llegar, cada momento puede ser parte del viaje. Si tienes una tarjeta Mastercard Black, los beneficios y servicios disponibles para tu tarjeta pueden ayudarte a aprovechar aún más cada etapa para que sea más simple y extraordinaria. Conoce cómo.

La noche que se elige el destino

Mucho antes de armar la maleta, la aventura empieza en el momento en que se elige el destino. Desde una escapada de pocos días hasta unas vacaciones largas en familia, habrá una lista de asuntos por resolver: vuelos con conexiones cómodas, un hotel memorable, un restaurante de moda que requiere reserva con meses de anticipación.

Una ayuda adicional hará más sencilla la planificación: quienes viajan con Mastercard Black pueden apoyarse en Mastercard Travel & Lifestyle Services, un servicio de asistencia personalizada disponible por llamada, correo electrónico o página web, que permite coordinar vuelos, estadías, reservas complejas y experiencias. Todo está a solo una llamada de distancia para que los detalles del viaje queden encaminados de la mejor manera.

Sin prisas en el aeropuerto

En el aeropuerto, unos minutos pueden cambiar considerablemente la experiencia. Llegar con margen suficiente para tomar un café es distinto a atravesar el terminal corriendo y mirando el reloj.

Por ello, los ingresos preferentes que permiten ahorrarse tiempo en las colas son un excelente beneficio. En el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, los usuarios de Mastercard Black pueden acceder sin costo a Priority Lane, un ingreso preferente al control de seguridad.

Así tendrán más tiempo para disfrutar antes de abordar. Y es ahí cuando la espera puede convertirse en una pausa extraordinaria para relajarse y comenzar a vivir la experiencia del viaje.

Mientras esperas, el viaje también continúa

Para los tarjetahabientes elegibles, Mastercard Airport Experiences, provisto por LoungeKey, permite acceder a salas VIP en más de 1,500 aeropuertos alrededor del mundo. La plataforma permite consultar los salones disponibles antes de viajar y conocer las experiencias incluidas.

Un espacio para hacer una pausa, tomar algo o simplemente esperar el vuelo con mayor comodidad antes de continuar el viaje.

Recorrer la ciudad sin cambiar un billete

Al aterrizar, no hará falta pasar por la casa de cambio. Donde quiera que estés, bastará con acercar la tarjeta Mastercard, física o desde el celular, para pagar el traslado, detenerse por un café, entrar a una librería o sentarse a almorzar. La misma tarjeta que usas en el Perú acompañará tu recorrido en el extranjero porque Mastercard es aceptada donde vayas en el Perú y el mundo.

Para quien viaja con frecuencia, esa facilidad se vuelve especialmente útil. Una tienda que aparece durante una caminata, una reserva de último minuto o una compra online pueden resolverse sin incorporar una gestión adicional al día.

Además, los tarjetahabientes elegibles pueden acceder, a través de Mastercard Travel Rewards, a ofertas y reembolsos en establecimientos internacionales participantes. El crédito se aplica automáticamente a la cuenta, de acuerdo con las condiciones del programa.

Así, pagar deja de sentirse como una parte separada del viaje y se integra al recorrido con la misma naturalidad que elegir dónde detenerse o cambiar de planes a mitad del día.

Una forma distinta de descubrir el destino

Priceless.com suma al viaje experiencias curadas alrededor del mundo vinculadas con gastronomía, cultura, entretenimiento, deportes y viajes.

Puede ser una experiencia gastronómica especial, una actividad cultural, un encuentro alrededor del deporte o un acceso pensado para vivir el destino desde otra perspectiva.

Más que llenar el itinerario, viajar con Mastercard Black se trata de aprovechar las facilidades de pago y explorar las experiencias disponibles que conecten con tus intereses y le den al recorrido una dimensión distinta.

La innovación también abre nuevas posibilidades para seguir disfrutando de nuevas aventuras en cada viaje. En esa línea, Mastercard Max es un nuevo asistente impulsado por inteligencia artificial que se implementará gradualmente en diversos mercados, incluido Perú. Su objetivo es ayudar a los tarjetahabientes a descubrir, conocer y aprovechar más fácilmente los beneficios de sus tarjetas, mediante recomendaciones personalizadas vinculadas a viajes, gastronomía y entretenimiento.

Reportaje Publicitario