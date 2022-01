Los virus de la gripe y de la COVID-19 no comparten información, por lo que la proliferación de casos de “flurona” (personas con las dos enfermedades a la vez) no aumenta el riesgo de que el coronavirus evolucione a variantes más peligrosas, señaló hoy un experto de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

”Se trata de virus de especies completamente diferentes que usan receptores distintos para infectar, y no hay mucha interacción entre ellos”, destacó en rueda de prensa el epidemiólogo de la OMS Abdi Mahamud.

Las mutaciones del coronavirus SARS-CoV-2 suelen generarse especialmente en personas no vacunadas, donde el patógeno tiene más posibilidades de replicarse, añadió el especialista.

El principal objetivo debe seguir siendo “vacunar a todo el mundo para que se reduzcan las posibilidades de mutación”, destacó Mahamud.

El experto consideró normal que estén apareciendo más casos de “flurona” que en la temporada anterior, por la mayor relajación en muchas sociedades, que ha provocado una reducción de las vacunaciones contra la gripe.

¿Qué es el ‘Flurona’?

Es un nombre que se le ha dado a una infección mixta por coronavirus y virus de la gripe detectada en Israel a una mujer embarazada, no vacunada y prácticamente sin sintomatología. Lo han identificado, quizás, porque se ha ido a buscar la presencia de los dos virus en esa persona.

Consultado por EFE, el microbiólogo José Antonio López Guerrero, director del departamento de Cultura Científica del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa señaló que el Flurona no es una quimera formada por la mezcla genómica de los dos virus, sino una infección simultánea de ambos.

Es algo que no tiene por qué ser extraordinario con la variante ómicron del SARS-CoV-2 tan extendida como está, asegura. “Sobre todo ahora, en temporada de gripe, la infección mixta es algo que seguramente vamos a ver, pero serán casos poco detectables a no ser que se vaya a la búsqueda específica del genoma del virus de la gripe”.

Seguramente se han dado más casos de los que se han detectando, pero no se han buscado. Si a una persona con cierta sintomatología gripal se le hace un test para diagnóstico del coronavirus y da positivo se deja de buscar otros patógenos. Es posible que los casos de infecciones mixtas estén infradiagnosticados.

¿Una coinfección hace que el resultado sea más grave?

López Guerrero indica que no es algo matemático que dos virus sumen clínicamente. Puede que sea puntualmente más grave, pero no necesariamente; de hecho, la mujer en Israel prácticamente no tenía síntomas.

“La sintomatología de una infección mixta varía, dependiendo de la carga viral con que uno se infecte de cada uno de los virus y también de la edad, del estado inmunológico, de otras patologías que se sufran...”, remarcó.

“También pude influir si ya hemos pasado o no previamente la infección por coronavirus, si estamos vacunados contra uno o los dos virus. Puntualmente pueden ocurrir casos más graves, pero hay mucha casuística en torno a las infecciones”, finalizó.

EFE

