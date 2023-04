ChatGPT, el chatbot conversacional impulsado por inteligencia artificial, se ha vuelto muy popular entre los cibernautas. Si bien cualquier persona puede acceder al chat de OpenAI, la versión más avanzada GPT-4, está disponible solamente para suscriptores de ChatGPT Plus a un precio de 20 dólares al mes.

No obstante, existen otras formas de poder acceder sin necesidad de pagar. El portal tecnológico Xataka hizo una recopilación de cinco maneras para poder utilizar GPT-4 de manera gratuita, a continuación te decimos cuáles son. Aunque debes tener en cuenta que algunos de estos sitios web tienen algunos límites de uso, como un número pequeño de consultas al día.

Bing

Microsoft ha lanzado una actualización en su buscador Bing que incluye Bing Chat, una nueva función que permite utilizar ChatGPT de forma gratuita con la versión GPT-4. Esta inteligencia artificial conversacional está integrada en Bing y se accede de forma gratuita simplemente pulsando en la pestaña Chat.

Sin embargo, cabe destacar que GPT-4 no está habilitado para todos los usuarios aún. Si no ves la opción de Chat al pulsar en Bing, tendrás que hacer clic en un botón para agregar tu cuenta de Microsoft a la lista de espera. Una vez que lo hagas, solo tendrás que esperar hasta que la función se active, lo cual generalmente no toma mucho tiempo.

Hugging Face

Hugging Face es una de las principales plataformas de Internet que te permite acceder a varios modelos de Inteligencia Artificial, incluyendo modelos de lenguaje y generación de imágenes. Uno de los modelos a los que puedes acceder es GPT-4.

Si entras en Hugging Face y vas a la sección de Modelos, encontrarás varios modelos disponibles y muchos proyectos de desarrolladores independientes basados en ellos. Por ejemplo, hay un proyecto que te da acceso gratuito a GPT-4 con un límite de 4096 tokens por petición.

Ora.sh

Ora.sh es una plataforma en línea que ofrece una forma rápida y sencilla de construir aplicaciones de LLM (Lenguaje de Modelado de Largo) a través de una interfaz de chat que puede ser compartida. Además, si te registras en la plataforma, tendrás la opción de utilizar un chatbot basado en GPT-4. No obstante, debido a la alta demanda, actualmente existe un límite de 10 mensajes por día para su uso gratuito.

Poe

Poe es el sistema de inteligencia artificial de Quora, que ofrece acceso a una amplia variedad de lenguajes de IA. Entre estos lenguajes se encuentran Sage, GPT-3, NeevaAI, Dragonfly, Claude y Claude+, todos disponibles en una misma página. Además, los usuarios registrados tienen la opción de utilizar GPT-4 de forma gratuita en este sitio web.

Una vez registrado, puedes acceder a la columna de la izquierda y seleccionar GPT-4 para comenzar a utilizarlo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que actualmente existe un límite de una pregunta por día. Aunque esta limitación puede ser restrictiva, GPT-4 puede ser útil para consultas puntuales.

Merlín

Merlín es una extensión de Chrome que te permite utilizar ChatGPT Plus en tus páginas web como un asistente virtual para realizar diversas tareas específicas. Por ejemplo, podrás solicitarle a Merlín que escriba respuestas de correo electrónico mientras estás en la web de tu correo, o que te ayude a resumir el contenido de una página web o generar nuevas ideas para tu contenido.