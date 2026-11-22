La princesa Catalina de Gales, esposa del príncipe Guillermo, compartirá su experiencia personal y posterior recuperación tras su diagnóstico de cáncer en su nuevo documental “Heal” (‘Curar’), que se estrenará en la cadena pública británica BBC el próximo 29 de noviembre y posteriormente a nivel internacional.

“El cáncer te cambia, te cambia el cuerpo, te cambia físicamente, pero hay un aspecto mucho más profundo de lo que un diagnóstico de cáncer provoca en ti”, dice Catalina, de 44 años, al inicio del adelanto del documental publicado este sábado.

En “Heal”, la princesa de Gales reflexionará sobre el impacto que la enfermedad tiene en la vida de una persona, así como sobre las cosas que ayudan en el periodo de curación, mientras afronta el denominado ‘Desafío de las Tres Cumbres’, que consiste en escalar los picos más altos de Inglaterra, Escocia y Gales en un solo día.

Introducing Heal, a deeply personal new documentary from The Princess of Wales, exploring life beyond diagnosis and the many ways people find comfort, strength and hope in the face of serious illness. Through this documentary, The Princess hopes to help others navigate diagnosis, recovery and life beyond cancer and transform access to holistic cancer care which supports wellbeing, resilience and quality of life during and after diagnosis. All funds received through the documentary's distribution have been directed to The Royal Marsden Cancer Charity to help people living with and beyond cancer. To support, visit https://t.co/K35WBK5lrJ Heal will be broadcast in the following regions: - United Kingdom - BBC iPlayer from 12pm and BBC One, 6:40pm GMT, Sunday 29 November - United States - NBC, 8pm ET/PT; Bravo, 11.30pm ET/PT, Monday 30 November and streaming on Peacock from Tuesday 1 December - Australia - Channel 9 and 9Now, 7.30pm AEDT, Tuesday 1 December - Canada - CTV, 10pm ET and Noovo 7.30pm ET, Monday 7 December, and streaming on Crave from Tuesday 8 December Heal was produced by Will Warr (Detail Films): - Director – Benji Jackson - Director of Photography / Editor - Will Warr - Production Support – Helen Thomas - Trailer Editor – Toby Dashwood - Second Camera – Benji Jackson and Doug Cock - Original Score – Erland Cooper - Sound Design – Hugo Ellingham - Colourist – Dan Moran — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) November 21, 2026

“La curación es un viaje. Cómo reconectar con las cosas que una vez conociste y cómo encontrar un sentido de esperanza y alegría junto con la incertidumbre”, comenta Catalina en el vídeo, donde también se la ve escuchando los testimonios de otros pacientes de cáncer, intercalado con otros planos durante su escalada o acompañada de su familia.

“No estamos hechos para afrontar los desafíos de la vida en solitario. Las cosas pueden renovarse y crecer...A menudo es, a través del dolor, cuando nos damos cuenta de la belleza que existe más allá”, se oye decir a la princesa.

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De acuerdo con un comunicado del Palacio de Kensington -residencia de los príncipes de Gales-, con este documental, Catalina confía en poder ayudar a otros a “navegar el diagnóstico, la recuperación y la vida después del cáncer” así como “transformar” el acceso a tratamientos integrales de la enfermedad.

Kate Middleton le reveló detalles personales de su recuperación a la BBC. (Palacio de Kensington).

Por ello, todo el dinero generado por la distribución del documental, que ya tiene acuerdos de emisión internacional en Estados Unidos, Australia y Canadá, será destinado a la entidad benéfica The Royal Marsden Cancer Charity, de la cual Catalina ejerce como patrona.

En marzo de 2024 la princesa de Gales anunció su diagnóstico de cáncer -de tipología desconocida- tras someterse a una cirugía abdominal, y limitó sus apariciones públicas para someterse a un tratamiento de quimioterapia preventiva. Un año después, Catalina dijo que la enfermedad estaba “en remisión”.