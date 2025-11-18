La Princesa de Gales, Kate Middleton, retomó su agenda oficial realizando un primer discurso público en casi dos años, luego de anunciar en marzo de 2024 que había sido diagnosticada con cáncer.

Y es que, Middleton, de 43 años, fue la anfitriona del Royal Foundation Business Taskforce for Early Childhood en la cumbre “The Future Workforce Summit”, un encuentro para promover la inversión del sector privado en los niños.

De tal modo, la intervención de Kate reunió a más de 80 líderes empresariales del Reino Unido para lanzar cinco iniciativas enfocadas en apoyar a familias con niños pequeños, teniendo el objetivo de beneficiar a un millón de infantes para 2026.

Kate Middleton hizo hincapié en que los primeros años son cruciales, pues sientan la base de la salud social de los individuos | Foto: Instagram

¿Cómo fue el discurso de Kate Middleton?

En su emotivo discurso, la Princesa de Gales y futura reina consorte, enfatizó la importancia de los primeros años de vida como base fundamental para la salud social y emocional de los adultos.

“Mi pasión y el trabajo del Center for Early Childhood nacen de una verdad esencial: el amor que recibimos en nuestros primeros años moldea quiénes somos y cómo prosperamos en la vida adulta”, dijo primero.

Luego añadió: “El amor es el primer y más importante vínculo; es el hilo invisible tejido con tiempo, atención y ternura a través de relaciones de cuidado constantes”

Finalmente, Kate hizo un llamado a reconocer y dignificar la labor de quienes cuidan. “Creo en devolver la dignidad al trabajo silencioso, a menudo invisible, de cuidar y de amar bien, mientras buscamos construir una sociedad más feliz y saludable”, concluyó.

La Princesa, vestida con un sobrio conjunto gris de pantalón y blazer, marcó un hito tras su diagnóstico de cáncer en marzo de 2024. Este evento se produjo tras un complejo período de salud para la Corona británica.

Así, Middleton completó el tratamiento de quimioterapia y en enero de este año comunicó que su cáncer “está en remisión”, iniciando un retorno gradual a los compromisos oficiales.