El pasado lunes, Camilo y Evaluna Montaner estrenaron su nuevo tema “Machu Picchu”, nombre que ha generado polémica en redes sociales y el reclamo de artistas de la escena local. Uno de ellos fue Christian Domínguez.

El cantante fue consultado sobre lo que piensa de la canción, sobre todo porque en redes sociales compararon el tema con “Tic Tic Tac” del fenecido grupo Joven Sensación, video que fue grabado en la maravilla del mundo hace varios años.

Sobre el hecho, Domínguez afirmó sentiste bien con que la gente recuerde tanto dicha canción. “Bailar ahí. Tú puedes decir: ’yo grabé en una maravilla del mundo’”, comentó.

Christian Domínguez sobre "Machu Picchu"

Cuando se enteró del tema de Camilo y Evaluna Montaner, pensó que sería algo beneficioso por la publicidad para la ciudadela inca. “Yo pensé: ‘¡nos doblamos!’. Camilo tiene gran cantidad de seguidores... Escuché la canción, no tiene sentido. Es un tema netamente comercial, hay que ver el video”, señaló.

“Hay que ver el video y te pasas toda la reproducción y ya cuenta como una reproducción en YouTube porque ya lo viste. Ellos manejan las cosas por reproducciones, hemos sido utilizados”, sentenció.

Domínguez no es el único que ha manifestado su molestia con el tema. William Luna también criticó que Camilo y Evaluna Montaner usen la palabra “ruinas” al referirse a Machu Picchu.

“¿Ruinas de Machu Picchu? ¡Por favor! Más respeto a Machu Picchu. No me parece, yo sé que son muchachos con bastante fans y su música es bonita, pero, ¿Expresarse de Machu Picchu como ruinas? Es un centro histórico, una maravilla mundial, no puedes decirle ruinas”, comentó.

