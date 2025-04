Darinka Ramírez, madre de la última hija de Jefferson Farfán, ofreció una larga y reveladora entrevista al programa “Magaly TV, la firme” donde ahondó en la denuncia por violencia psicológica contra la ‘Foquita’. Además, reveló que el exfutbolista le está exigiendo la devolución de S/18 mil soles que le regaló en el pasado.

En conversación con Magaly Medina, Darinka Ramírez contó que Jefferson Farfán quiere que le devuelve S/18 mil soles que inicialmente le había obsequiado para que emprenda un negocio; sin embargo, tras interponer una denuncia por violencia psicológica, se los exigió de regreso.

Según explicó Ramírez, el exdelantero de Alianza Lima le regaló el dinero cuando ella se lo pidió como préstamo para iniciar un negocio. En aquel entonces, ellos llevaban una buena relación y la ‘Foquita’ le dijo que estaba contento con la idea de que la madre de su hija quiera emprender.

“Yo le pedí que me preste el dinero para emprender con mi negocio, pero él me indica que como era buena madre y tenía el deseo de emprender, me lo iba a regalar”, contó Ramírez, quien mostró una conversación donde explícitamente el exfutbolista indica que el monto es un regalo.

“No tienes que devolverme nada”, habría indicado Farfán en el chat que mostró Darinka Ramírez a Magaly Medina.

Mensaje confirma que Jefferson Farfán le regaló S/ 18 mil a Darinka Ramírez.

Sin embargo, todo cambió cuando Darinka Ramírez entabló una denuncia ante el Poder Judicial luego de una discusión. Tras este suceso, el exfutbolista exigió que la madre de su última hija le devuelva el dinero.

“Cuando yo hablo con la prima, después de la denuncia. Le estaba pidiendo 600 soles porque (él) se estaba haciendo cargo de los gastos de la clínica de mi hija, ella me dijo: ’Jefferson te ha prestado S/ 18 mil y quiere saber cuándo se lo vas a devolver‘”, indicó.

Darinka Ramírez muestra chat donde prima de Farfán le pregunta cuándo le devolverá el dinero que él le regaló.

Finalmente, Darinka Ramírez aseguró que no está interesada en el dinero de Jefferson Farfán y no se involucró con él para obtener un beneficio económico.

“Yo en ningún momento tuve interés en su dinero porque me pintaron de interesada. Solo fue un trato verbal entre los dos”, aclaró Ramírez.