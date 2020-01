Diego Bertie: "La serie 'Hotel Otelo' fue un proyecto fallido"

DIEGO PAJARES

En los últimos años Diego Bertie ha estado dedicado prácticamente al teatro. "Es lo que elegí hacer ahora", afirma el actor, quien prefiere recordar "Los exitosos Góme$" como su última experiencia en televisión. "Empecé a grabar 'Hotel Otelo', pero la sacaron del aire", recuerda.

Cancelada la serie de Efraín Aguilar, Bertie dedica su tiempo a los ensayos para "Los locos Addams: el musical" y la reposición de "La jaula de las locas". ¿Por qué crees que no funcionó "Hotel Otelo"? Fue un proyecto fallido. La calidad no era muy buena, tengo que ser honesto porque pertenecí a ese proyecto y tengo parte de responsabilidad. Cuando me llamaron, me imaginé que iba a ser una producción tipo "Al fondo hay sitio", por lo menos. ¿Tanto así? Fue una cosa un poco experimental. Estaban probando al equipo de producción, todo sobre la marcha. Teníamos la presión de que no estábamos funcionando, así que apresuraron la salida. Lucho Cáceres también criticó la producción. A uno lo contratan como actor, pero hasta que no estás grabando no sabes cómo es la dinámica. Una producción es una suma de cosas: imagen, fotografía, diseño de arte... en "Hotel Otelo" no se llegaron a integrar esas cosas para que el producto fuera bueno.

¿Te hubiera gustado que tu regreso a la TV fuera diferente? Claro. Uno puede ponerle la mejor voluntad a algo, pero puede no resultar. Me hubiera encantado que funcionara. ¿Te gustaría actuar en "Al fondo hay sitio" en algún momento? Si me lo ofrecieran, lo conversaríamos. No descartaría la opción porque al parecer es una fuente de trabajo segura para los actores. Quizá la única. ¿Por qué crees que cada vez se hacen menos series como "Los exitosos Góme$"? En cuanto a números, no funcionamos como otras cosas. En ese momento el Canal 2 no estaba tan caliente como ahora y esa novela tanto como "Lalola" tenían un público, pero no era tan masivo. Nosotros sabíamos lo que estábamos haciendo, no apostábamos por ser el programa más popular. Que no haya más series como esa no conviene para nada a los actores... Pero también hay cosas alternativas que aparecen, como la animación o programas de conducción. ¿Te animarías a incursionar en alguna de esas facetas? No sé, tendría que prepararme [risas]. Me parece difícil la televisión en vivo y estar siempre animado. La verdad no sé, tendría que ver algo en lo que pudiera manejarme. Tatiana Astengo y Sergio Galliani tuvieron experiencias recientes. ¿Los viste? Vi un poco el de Sergio y bien, tiene mucha cancha. Creo que el de Tatiana ["12 corazones"] ya fue cancelado. Canal 4 va a ganador, así que si la cosa no va bien de inmediato, la sacan. Eso pasa en todos lados. ¿Hay novedades con "Orrantia", el piloto de la serie de acción que grabaste con Gianella Neyra? Me gusta seguir la línea de series más cinematográficas. En esa línea está "Orrantia" y todavía estamos a la expectativa de ver qué pasa con esta. La idea es poder venderla a algún canal internacional.

¿Qué proyectos tienes luego de "Los locos Addams" y "La jaula de las locas"? Honestamente, no tengo idea. Me encantaría poder decir que tendré trabajo seguro hasta el 2018, pero confío en que van a salir cosas buenas en los próximos meses. El teatro es donde me siento cómodo. ¿Eres un actor al que le gusta vivir el momento, más que emprender proyectos? No es que sea así, es que simplemente a veces tienes dos años copados y a veces no. He aprendido con el tiempo a no asustarme con eso.

EN CARTELERA El lujo de participar en “Los locos Adams” La reposición del musical “Los locos Addams”, con Diego Bertie y Fiorella Rodríguez a la cabeza, se dará el próximo 9 de abril en el teatro Marsano y la temporada solo será de un mes. “Esta es una obra que ha ido creciendo con el paso del tiempo. Tiene una historia universal, habla de la familia. Me encanta hacerla”, sostiene Bertie.

Aunque no sufrirá cambios en sus protagonistas, el resto del elenco lucirá renovado. “Es realmente una obra de lujo”, agregó.