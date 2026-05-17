Karla Tarazona sorprendió a sus seguidores al anunciar que celebrará su próximo cumpleaños fuera del país, junto a Christian Domínguez. La conductora de televisión también contó que no le interesa responder a Magaly Medina por criticarla sobre la demanda que entabló contra Pamela Franco y Malanie Martínez.

Durante una reciente entrevista para el diario Trome, Karla Tarazona confesó que se siente tranquila y enfocada en su trabajo. Además, aclaró que no le interesa responder a nadie, incluida Magaly Medina, por los temas legales que viene afrontando con las exparejas de Christian Domínguez.

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“No pienso responder a nadie, estoy ocupada y trabajando. Hay que producir, así que no me interesa responderle a nadie”, confesó al citado medio.

Pamela Franco comparte polémico mensaje tras anuncio de acciones legales de parte de Karla Tarazona. (Foto: YouTube: Latina Televisión)

Asimismo, Tarazona contó viene planeando un viaje al extranjero por su cumpleaños junto al líder de la Gran Orquesta Internacional. Tras ser consultada si viajan solos o con sus hijos, la expresentadora de TV precisó que es un viaje de los dos como parte de una cábala.

“Sí, con Christian, nos vamos muy lejos. Me largo del país como todos los años, pero viajaré después de mi ‘cumple’ porque el mismo lunes trabajo en la radio. Viajar por mi cumpleaños es mi cábala de todos los años, así que nos vamos fuera del país”, confeso la conductora de televisión.

Al ser consultada si Christian Domínguez podría aprovechar este viaje para proponerle matrimonio, confesó que su pareja siempre sorprende y que no presiona nada. “Él siempre sorprende, así que dejaré que lo haga. A estas alturas ya no estamos para presionar a nadie, estamos para disfrutar de la vida”, aseguró.

Karla Tarazona celebrará su cumpleaños fuera del Perú junto a Christian Domínguez. (Foto: Instagram / @latarazona)

Por su parte, Christian Domínguez también se mostró entusiasmado con los planes de viaje y dejó entrever que ambos desean aprovechar esta etapa juntos para compartir el máximo de tiempo posible.