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Karla Tarazona celebrará su cumpleaños fuera del Perú junto a Christian Domínguez. (Foto: Instagram / @latarazona)
Karla Tarazona celebrará su cumpleaños fuera del Perú junto a Christian Domínguez. (Foto: Instagram / @latarazona)
Por Redacción EC

Karla Tarazona sorprendió a sus seguidores al anunciar que celebrará su próximo cumpleaños fuera del país, junto a Christian Domínguez. La conductora de televisión también contó que no le interesa responder a Magaly Medina por criticarla sobre la demanda que entabló contra Pamela Franco y Malanie Martínez.

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