Este martes, la exmodelo Melanie Martínez le ofreció disculpas públicas a su hija, Camila, fruto de su relación con Christian Domínguez, por haber elegido al artista como su padre, pues esto le habría generado muchos problemas.

Y es que, durante una entrevista en ‘Amor y Fuego’, Martínez evidenció su preocupación por el impacto de los recientes escándalos mediáticos en la menor, quien estaría enfrentando graves cuadros de ansiedad, necesitando apoyo profesional.

El conflicto escaló tras la difusión de audios de Norka Ascue, amiga del líder de la Gran Orquesta Internacional, en los que se proponía divulgar información privada para exponer y perjudicar a la adolescente.

La exmodelo Melanie Martínez interviene en la polémica de su hija Camila con Christian Domínguez por presunto abandono. Domínguez opta por el silencio.

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Melanie Martínez a su hija Camila: Debe aceptar que le escogí un mal padre

Según las revelaciones, estas acciones habrían contado con el supuesto consentimiento de Domínguez, lo que provocó un quiebre definitivo en el vínculo con su hija.

De ese modo, Melanie asumió la responsabilidad de elegir a su expareja como padre de su hija. “Lo que quiero ahora es que sane su corazón. Lamentablemente, debe aceptar que escogí a un mal padre. Le pido disculpas por ello” , afirmó.

Melanie Martínez rompió su silencio en 'Amor y fuego'.

Para luego subrayar que su objetivo principal es evitar que la menor albergue sentimientos negativos que afecten su futuro. “Ella no tiene por qué guardar rencor, no tiene que malograrse su vida”, añadió.

Por otro lado, la situación legal entre los padres es tensa. Cabe recordar que Domínguez denunció previamente a Martínez por presunta violencia psicológica, luego de que ella enviara productos de su emprendimiento a otras exparejas del cantante, como Vania Bludau y Pamela Franco.

Ante la posibilidad de una conciliación, la empresaria fue tajante al afirmar que no existe canal de comunicación alguno. “Él tuvo muchas oportunidades de hablar conmigo antes de denunciarme, no tengo ya nada que hablar con él”, sentenció.

Finalmente, Martínez señaló que su hija adoptó una postura firme tras conocer los audios, indicando que manifestó sentirse completamente decepcionada de su propio padre, mientras continúa con tratamiento especializado.