Resumen

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El conflicto se agravó tras la difusión de audios de Norka Ascue, allegada a Christian, en los que se planeaba divulgar información privada para perjudicar a la menor | Foto: Amor y Fuego (Captura) / Composición EC
El conflicto se agravó tras la difusión de audios de Norka Ascue, allegada a Christian, en los que se planeaba divulgar información privada para perjudicar a la menor | Foto: Amor y Fuego (Captura) / Composición EC
Por Redacción EC

Este martes, la exmodelo Melanie Martínez le ofreció disculpas públicas a su hija, Camila, fruto de su relación con Christian Domínguez, por haber elegido al artista como su padre, pues esto le habría generado muchos problemas.

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