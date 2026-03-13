El cantante Christian Domínguez anunció que este año se casa con la conductora Karla Tarazona, con quien retomó su relación en los últimos meses. El artista reveló que ambos planean tener una ceremonia privada a la que solo invitarán a personas de su círculo cercano.

Christian Domínguez explicó que la boda será por el ámbito civil y en un ambiente más íntimo. Según indicó, el objetivo es celebrar este momento especial rodeados de las personas más cercanas, que serán aproximadamente 70, entre familiares y amigos.

“Este año me caso porque me caso, pero será algo muy íntimo. Si nadie se entera sería ideal. No queremos transmitirlo por televisión y creo que solo irían unas setenta personas, todos aquellos que han estado de nuestro lado siempre”, dijo Domínguez en “América Hoy”.

Christian Domínguez dedica románticas palabras a Karla Tarazona. (Foto: Instagram /@chrisdominguezof)

Asimismo, el líder de la Gran Orquesta Internacional confesó que, en conversaciones con su pareja Karla Tarazona, buscan agrandar la familia con la llegada de un hijo más.

“Nosotros ya habíamos pensado que teníamos la ‘fábrica cerrada’, pero lo conversamos y nos decidimos por uno más, más allá de que pensaba que tenía que criar hasta los 60 años. Así que ahora que congeló sus óvulos vamos a cumplir ese anhelo”, señaló el cantante.

La historia entre Christian Domínguez y Karla Tarazona ha estado marcada por separaciones, polémicas mediáticas y posteriores reconciliaciones. Sin embargo, ambos han decidido apostar nuevamente por su relación y dar este importante paso en sus vidas.

Christian Domínguez y Karla Tarazona planean su boda civil para este 2026. (Foto: Instagram /@chrisdominguezof)

La pareja llega a esta nueva etapa en sus vidas luego de que cada uno tuviera romances por separado. Mientras el cantante estaba con Pamela Franco, Tarazona mantuvo un largo amor con el empresario Rafael Fernández.