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Christian Domínguez y Karla Tarazona se casan este 2026. ( Foto: Instagram)
Christian Domínguez y Karla Tarazona se casan este 2026. ( Foto: Instagram)
Por Redacción EC

El cantante Christian Domínguez anunció que este año se casa con la conductora Karla Tarazona, con quien retomó su relación en los últimos meses. El artista reveló que ambos planean tener una ceremonia privada a la que solo invitarán a personas de su círculo cercano.

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