Consciente de la polémica generada por lo ocurrido en su programa “Mujeres al mando”, la conductora Karen Schwarz se disculpó con la actriz y modelo Anahí de Cárdenas. Lo hizo mediante un par de stories de su cuenta oficial de Instagram.

Como se recuerda, el miércoles se comentó en “Mujeres al mando” el look de famosos peruanos que asistieron a un evento público. Al ver que Anahí llevaba un turbante, la panelista de modas del programa de Latina y sus conductoras señalaron lo siguiente:

“El color del saco me choca. Me gusta mucho el turbante, me parece súper original y a ella le queda porque tiene facciones finas y muy lindas, pero el saco no porque es el que te da tu esposo cuando tienes frío y te olvidaste el chal”.

De Cárdenas mostró inicialmente cierta incomodidad por este comentario a través de un posteo con la frase: “En serio? A ver... no me queda de otra jajaja. Qué suerte que el turbante esté de moda. Se pasan”.

Aunque el jueves Karen Schwarz y su compañera en la co-conducción de “Mujeres al mando” se disculparon, recién por la noche la primera lo hizo vía Instagram etiquetando a Anahí.

“No nos conocemos pero el respeto que siento por lo mucho que sé de ti es grande. Admiración por la fortaleza con la que asumiste esta enfermedad y la manera cómo ayudas a muchos a ver la vida desde otra perspectiva. Una vez más te pido disculpas de corazón. Conozco a Danitza y es un ser humano con un corazón enorme y por mi lado jamás se me pasaría ni por un segundo hacer mofa del dolor de otros. Yo soy luchando por el respeto desde mi posición, por eso me duele mucho todo lo que se está diciendo y es totalmente falso. No entiendo y jamás entenderé las ganas de hacer daño. Mil disculpas una vez más”, concluyó.

Cabe indicar que al video que Danitza compartió en Instagram disculpándose con De Cárdenas la valiente actriz respondió con algo de humor negro. La invitó a “peinarla”.