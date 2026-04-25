La reciente aparición de Karen Schwarz en el programa ‘La verdad a prueba’ no solo captó la atención del público, sino que también reavivó el interés por su historia personal junto a Ezio Oliva, al revelar detalles hasta ahora poco conocidos sobre el comienzo de su relación. En una conversación íntima y cargada de emociones, la exconductora de televisión abrió su corazón para contar uno de los momentos más difíciles que vivió a nivel emocional, marcado por una inesperada ruptura cuando recién comenzaban su historia juntos. Sus declaraciones expusieron no solo la intensidad de aquel momento, sino también las dificultades que ambos atravesaron antes de consolidarse como pareja, evidenciando que su historia estuvo lejos de ser perfecta desde el inicio. A continuación, te contamos qué dijo la exreina de belleza.

¿POR QUÉ SE SEPARARON KAREN SCHWARZ Y EZIO OLIVA AL COMIENZO DE SU RELACIÓN?

Según relató Karen Schwarz, ella no tenía intención de involucrarse emocionalmente con Ezio Oliva en un inicio, pero terminó enamorándose más rápido de lo esperado. Sin embargo, fue en ese momento cuando el cantante decidió dar un paso atrás. “Yo no me quería enamorar y me enamoré… cuando me enamoro él decidió decirme ‘no es el momento’”, recordó.

El motivo detrás de la decisión de Oliva estaba relacionado con sentimientos no resueltos hacia una relación anterior, lo que generó una ruptura inesperada que tomó por sorpresa a la conductora.

Karen Schwarz en el programa de Andrea Llosa.

¿CÓMO AFECTÓ LA RUPTURA A KAREN SCHWARZ?

La exreina de belleza describió ese periodo como uno de los más dolorosos que ha vivido. Tras la separación, enfrentó días marcados por la tristeza y el desborde emocional. “Nos separamos, yo lloraba, no dormía en mi cama, me quedaba en el sillón, lloraba y lloraba”, confesó, dejando en evidencia la intensidad del momento.

Durante ese tiempo, optó por tomar distancia total para poder sobrellevar la situación. Incluso tomó decisiones drásticas como bloquear al cantante y evitar cualquier lugar donde pudiera coincidir con él. “Fue duro… me dijo ‘no me odies’, y le respondí ‘no regreses’”, relató, reflejando la firmeza con la que intentó protegerse emocionalmente mientras atravesaba el duelo de la ruptura.

Luego de aproximadamente dos meses separados, ambos retomaron la comunicación y decidieron darse una nueva oportunidad, lo que marcó el inicio de una etapa distinta en su relación, la cual ha perdurado hasta ahora.

Karen Schwarz revela detalles del inicio de su relación con Ezio.

¿QUÉ MOMENTOS DIFÍCILES HA VIVIDO LA PAREJA ÚLTIMAMENTE?

La nueva vida de la familia en España ha sacado a la luz los trastornos de ansiedad que padece Ezio Oliva, un desafío que Karen ha tenido que aprender a gestionar sin tener conocimientos previos sobre el tema.

La presentadora vinculó estas crisis con heridas de la infancia del artista, específicamente por la ausencia de su padre, lo que ha requerido que Oliva se someta a un régimen de cuidado riguroso que incluye terapia con psicólogos y medicación psiquiátrica, según recoge el diario La República.

En este contexto, la exconductora de ‘Yo soy’ recordó incidentes que pusieron a prueba su fortaleza, como la vez que Ezio, tras un show en diciembre, tuvo un ataque de pánico tan severo que huyó del establecimiento sin rumbo fijo, obligándola a ella a ir tras sus pasos. Otro episodio alarmante ocurrió en Perú, donde el nivel de desorientación del músico fue tal que salió de su hogar sin calzado, una situación límite que escaló hasta requerir el auxilio de los bomberos para controlar la emergencia.

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