Luego que Mario Irivarren denunciara públicamente que está siendo víctima de un presunto reglaje, la conductora de “Magaly TV, la firme” aseguró que los vehículos que acosan al chico reality no pertenecen a su equipo de producción.

En la reciente emisión de su programa, Magaly Medina habló sobre lo dicho por el exmiembro de “Esto es guerra” y aclaró que “si son reporteros de algún programa deben ser bien monses para dejarse ver, no sé. Cuando hemos ampayado a Mario nunca nos ha visto”.

“Mario Irivarren se ha molestado mucho, no sé porque estos dos chicos andan amargados. Tanto Vania como él andan amargados, ¿no que están enamorados y felices juntos? Cuando la gente está enamorada no anda amargada, sonríe y no tiene que andar armando dramas en su celular. Se ha quejado que tiene un carro que siempre está plantado frente a su casa”, empezó diciendo Magaly Medina.

“Mario Irivarren, yo deslindo responsabilidades porque no son los míos, si fueran tan tontos que los hayas grabado, mejor que no regresen. Ahí si mi fama de ‘ogra’ si sale. Como van a ser tan monses, aprendices de paparazzi. Seguro son los asistentes de los asistentes de algún investigador. Más bien, agradece que la prensa te preste atención, siempre hay que ser agradecido”, añadió la presentadora.

Como se recuerda, el exchico reality utilizó sus redes sociales para mostrar que unos autos lo persiguen continuamente y hasta se estacionan afuera de su casa, pero él no entiende con qué finalidad.

“Miren mi gente, así los tengo todos los días, plantados en la puerta de mi casa. Literal, no puedo salir tranquilo de la ducha, porque salgo calato y me graban”, indicó para luego poner unas imágenes de días pasados en las que captó al mismo auto cuando salía de la clínica con su mamá.

