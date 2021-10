“La desalmada”, exitosa producción de José Alberto ‘El Güero’ Castro para Las Estrellas, se ha convertido en uno de los programas de televisión más vistos en México, liderando el rating noche a noche. Sin embargo, la telenovela protagonizada por los actores Livia Brito y a José Ron está por llegar a su final esta semana, algo que mantiene entusiasmados los espectadores.

El melodrama que no deja de cautivar al público con la historia de Fernanda Linares y ha dejado escenas impactantes que incluso se han vuelto tendencia en redes sociales. Tal es el caso de una de las secuencias que se emitió el último 25 de octubre.

LETICIA DESCUBRE LA INFIDELIDADE DE OCTAVIO

Luego de una confrontación, Fernanda (Livia Brito) le muestra a Leticia Lagos (Marlene Favela) que prueba la infidelidad de Octavio Toscano (Eduardo Santamarina) con Julia Torreblanca, personaje interpretado por Marjorie de Sousa.

Tras darse a conocer la infidelidad, una dolida Leticia Lagos, le da una “cachetada” a su marido y sale en busca de Julia Torreblanca, a quien también en medio del coraje, le propina dos cachetadas y le pide que se vaya de su casa y de sus vidas para siempre.

“Aquí tienes tu arete, para que completes el par, traidora infeliz”, le dice Leticia Lagos a Julia Torreblanca y posteriormente le da dos cachetadas. Se observa a un Octavio Toscano defendiéndose de las acusaciones de dichas acusaciones, y en medio de la confrontación se descubre su verdadera personalidad.

VIRAL EN REDES SOCIALES

El video se hizo viral en redes sociales el día de hoy, pues todos los fanáticos de “La desalmada” quedaron impactados por las escenas, e incluso lamentaron que la exitosa telenovela esté por llegar a su final el próximo viernes.

“A mí me dio el infarto primero que a Octavio”, “Está buenísima, hoy no me la pierdo”, “La mejor parte de esta novela, ya quería que descubrieran a Julia, me encantó esa escena”, “Lastima que ya va a terminar, cada día se pone mejor”, son algunos de los comentarios de los usuarios.

¿DE QUÉ TRATA LA NOVELA “LA DESALMADA”?

Este melodrama, protagonizado por Livia Brito y a José Ron, está inspirado en una popular historia colombiana que gira alrededor de Fernanda Linares (Brito) una mujer humilde, soñadora y amorosa de Ichámal, que atraviesa un hecho traumático en la noche de su boda: un hombre ingresa a su hogar, asesina a su esposo y abusa sexualmente de ella.

Esto la cambia para siempre y decide huir del pueblo. Años después vuelve mucho más aguerrida y con una sed de venganza que solo terminará cuando encuentre al hombre que le arruinó la vida. Pero, conoce a Rafael Toscano (Ron), un joven que terminó hace poco tiempo la universidad, comienzan una relación y él le devuelve la capacidad de amar.

¿QUIÉNES SON LOS PERSONAJES DE “LA DESALMADA”?

- Livia Brito (Fernanda linares): actriz cubana de 34 años que en la novela fue víctima de violación sexual.

- José Ron (Rafael Toscano): actor mexicano de 39 años que en el melodrama tendrá que decidir si puede perdonar o no por la verdad que ocultaba Fernanda.

- Eduardo Santamarina (Octavio Toscano): actor mexicano de 53 años interpreta a un hombre que finge ser bondadoso y caritativo, pero en realidad es perverso y ruin.

- Marjorie de Sousa (Julia Torreblanca de Gallardo): actriz venezolana de 41 años, que personifica a una mujer ambiciosa y quiere disfrutar el dinero de Octavio.

- Marlene Favela (Leticia Lagos de Toscano): actriz mexicana de 44 años da vida a la esposa de Octavio, quien descubrirá una fuerza que tuvo guardada para convertirse en su mejor versión.

- Kimberly dos Ramos (Isabela Gallardo): una actriz venezolana de 29 años, que interpreta a una joven consentida y ambiciosa que se vuelve infiel y mentirosa.

HORARIOS Y DÓNDE VER “LA DESALMADA”

Estados Unidos - Univisión

El melodrama producido por José Alberto “el Güero” Castro se emite en Estados Unidos a través del canal televisivo Univisión, de lunes a viernes a las 22:00 horas (hora local).

México - Las Estrellas

La telenovela mexicana “La desalmada” se emite en México por el canal Las Estrellas, de lunes a viernes a las 21:30 de la noche (hora local).

Perú - América TV

“La desalmada” se emite en Perú por América Televisión. La historia protagonizada por Livia Brito y José Ron, puedes verla de lunes a viernes a las 16:00 horas (hora local).