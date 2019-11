El ingreso de Disney a la guerra de streaming con Disney+ este 12 de noviembre no es un capricho de un gigante mediático, sino una batalla para asegurar su futuro. Es por eso que el ‘imperio del ratón’ ha invertido millonarias sumas en la producción de series originales y de la tecnología para realizar streaming. También ha dejado de recibir cuantiosas sumas por la licencia de sus propiedades a terceros.

A menos de una semana del estreno de Disney+ en Estados Unidos y Canadá, revisamos las fortalezas de la Walt Disney Company, así como las formas que esta compañía se ha preparado para sobrevivir a batalla que la pondrá en directa competencia no solo con Netflix, sino también con Prime Video de Amazon, el próximo a salir HBO Max de AT&T (dueña también de Warner Media) y el ya disponible AppleTV+ de Apple.

El PODER DE SU CATÁLOGO

El catálogo de Disney+ comenzará con 500 películas y más de 7.500 episodios. (Foto: Disney)

Cuando en marzo del 2019 Disney pagó US$71 mil millones para adquirir 21st Century Fox, analistas vieron la movida como una estrategia para reforzar la capacidad de producción del estudio, así como alimentar su catálogo de series y películas para el futuro lanzamiento de Disney+.

Es así que el nuevo servicio de streaming de la Walt Disney Company no solo ofrecerá su amplio catálogo de contenido en el que estarán las películas y series de Disney y Pixar, sino que también incluirá los programas de 21st Century Fox, incluyendo series de animación tan populares como “Los Simpsons”. Según lo difundido por la compañía, a su salida el 12 de noviembre Disney+ ofrecerá más de 500 películas y 7 mil 500 episodios de televisión.

Un beneficio adicional de la gran cantidad de contenido propio de Disney+ es que el catálogo no será rotativo como en los otros servicios de su tipo. Es decir, solo se añadirá más contenido.



Su catálogo cuenta con una gran variedad en películas infantiles, que incluye clásicos modernos como "Frozen", lo cual será especialmente ventajoso para Disney+ debido a la importancia que tienen los más chicos a la hora de fidelizar subscriptores a un servicio de streaming. La importancia de este tipo de contenido se vio resaltada cuando Netflix adquirió la marca de material educativo en mayo del 2019 y anunció la producción de siete otras series infantiles para julio de este año.

No solo esto. Disney+ también será paulatinamente el lugar exclusivo para la películas de Marvel Studios y Star Wars, todas populares cintas que han producido cientos de millones de dólares en taquillas alrededor del mundo.

Este esfuerzo no le ha salido barato a Disney. Según estimados, la compañía perderá US$150 millones solo en el 2019 solo en el licenciamiento de sus diversas propiedades, según The Hollywood Reporter. Esto sin contar que en los Estados Unidos, Disney+ ofrecerá un paquete también servicios como el servicio de streaming Hulu y el canal especializado en deportes ESPN+, los cuales podrían aumentar sus pérdidas por cientos de millones.

El poder de un buen catálogo no puede ser subestimado y los servicios rivales de streaming pagan millonarias sumas para mantener entre sus ofertas a grandes y populares series. Por ejemplo, en setiembre de este año se reportó que Netflix pagó alrededor de US$425 millones por "Seinfeld", mientras que en octubre se supo que WarnerMedia pagó US$500 millones para que las 23 temporadas de la serie "South Park" sean distribuidas exclusivamente por HBO Max.

MENOR COSTO

Cuando Disney+ salga a la venta en los Estados Unidos, el servicio costará US$6,99 por mes, cuota que promete brindar hasta cuatro dispositivos simultáneos por cuenta, todos ellos en resolución 4K. En cambio, el plan básico de Netflix cuesta US$8,99 (S/.24,90 en el Perú) y solo permite un dispositivo en resolución SD. Lo más cercano a lo que ofrece Disney+ es el paquete premium de Netflix, el cual cuesta US$16 (S/.44,90) mensuales. Amazon Prime Video, en cambio, cuesta US$8,99 por mes y permite que dos usuarios lo utilicen simultáneamente.

El precio de Disney+ solo es superado por el de AppleTV+, otro de los nuevos competidores, que sin embargo cuenta con un catálogo mucho menor poblado consistente solo en contenido original.

Adicionalmente los usuarios estadounidenses de Disney+ podrán comprar un paquete por US$12,99, el cual incluirá la versión con publicidad del servicio de streaming Hulu y el canal de deportes ESPN+.

Este reducido precio ayudará a Disney a lograr su meta de llegar hasta los 90 millones de subscriptores para el 2024, cifra que no se acerca a los 158,3 millones de subscriptores que tienen Netflix en la actualidad.

Cabe señalar que por el momento no hay un precio oficial ni una fecha de salida determinada para cuando el servicio de Disney+ llegue a Latinoamérica, pero se espera que se mantenga similar al que tiene en los Estados Unidos cuando Disney llegue a nuestro continente a finales de 2020.

EL PODER DE LA MARCA

Disney es una de las marcas más reconocidas y respetadas del mundo. (Foto: AFP)

Otra de las ventajas de Disney+ sobre sus competidores es el reconocimiento de marca. Un ranking de las compañías con mejor reputación del Reputation Institute publicado por Forbes muestra que Disney es la tercera compañía con más confianza por los encuestados, solo debajo de Rolex y Lego.

Netflix en cambio ocupó el 9 puesto en el mismo ránking, mostrando que a pesar de su dominación de las plataformas por streaming en la última década, todavía no puede competir con el prestigio de un estudio de casi 100 años.

CONTENIDO ORIGINAL

(Foto: Lucasfilms/Disney)

El contenido original y exclusivo se ha vuelto cada vez más importante en la pelea entre los servicios de streaming. Es por eso que Disney+ no se contentará con solo ser el lugar donde uno va a ver contenido de Disney y tiene ambiciosos planes para hacer contenido original utilizando las marcas de la plataforma. Solo en su primer año prometen 25 series originales, además de entre 10 películas originales o especiales.

En total, Disney tiene programado gastar mil millones de dólares para 2020 en programación original para Disney+, además del mismo monto en gastos operativos. Para el 2024 esperan gastar US$2,5 mil millones entre ambos.

Si bien las sumas parecen exorbitantes, hay que tomar en cuenta que se espera que Netflix gaste US$15 mil millones en contenido original este 2019, mientras que Amazon reveló que pagó US$1,7 mil millones en contenido audiovisual y musical solo en el primer trimestre del año.

“The Mandalorian”, programa producido por Jon Favreau ambientado en el universo de Star Wars, será la primera serie original de Disney+ y estará disponible el mismo 12 de noviembre. Estará acompañada por el documental “The World According to Jeff Goldblum”, “High School Musical: The Musical: The Series”, y el remake de “La dama y el vagabundo”. El resto del contenido original será lanzado a lo largo del primer año.

Otras series basadas en Star Wars son una que gira en torno del espía rebelde Cassian Andor de "Rogue One", la séptima temporada de la serie animada "The Clone Wars" y otra centrada en el personaje de Obi-Wan Kenobi protagonizada por Ewan McGregor.

Entre los programas basados en el Universo Cinemático de Marvel están "Hawkeye" con Jeremy Renner, "Loki" con Tom Hiddleston, "WandaVision" con Elizabeth Olsen y Paul Bettany, y "Falcon and Winter Soldier" con Sebastian Stan y Anthony Mackie. También tendrán series los personajes She-Hulk, Moon Knight y Ms. Marvel.

Otras muestras de contenido original "Monsters at Work" de Pixar, una continuación de su serie clásica "Lizzie McGuire", la comedia romántica "Love, Simon" y "Diary of a Female President", la primera serie producida por un estudio fuera de la órbita de Disney

Disney+ también está trabajando en reboots de franquicias clásicas de 21st Century Fox como “Home Alone” (“Mi pobre angelito”), “Night At the Museum” (“Una noche en el museo”), “Diary of a Wimpy Kid” (“El diario de Greg”) y “Cheaper By the Dozen” (“Más barato por docena”), aunque sin especificar si serán películas o series.