Más peligroso que un extraterrestre genocida capaz de derrotar al mismo Hulk podría ser un ejecutivo con control total sobre todas las producciones de cine, televisión, animación y cómic. Después de que Kevin Feige, principal responsable del universo cinematográfico de Marvel, fuera ascendido a director creativo de toda la compañía y asumiera el liderazgo de las divisiones de Marvel Television, Marvel Family Entertainment y Marvel Entertainment, el ejecutivo solo tuvo que chasquear los dedos al mejor estilo de Thanos para que los cambios empezaran a ser notorios.

Esta historia comenzó hace cuatro años, cuando Isaac ‘Ike’ Perlmutter, entonces director ejecutivo de Marvel Entertainment, no solo decidió mostrar su apoyo al entonces candidato a la presidencia de los Estados Unidos Donald Trump, algo que no agradó a Feige, sino que se opuso a que se realizaran dos películas que Feige quería llevar a cabo. La primera era “Black Panther”, una cinta con un elenco mayoritariamente afroamericano. Y la segunda era “Capitana Marvel”, la primera película de la compañía protagonizada por una mujer. Desde entonces Perlmutter y Feige protagonizaron pugnas de poder que terminaron con el ascenso de este último. La disputa entre ambos ejecutivos la ha contado el mismo CEO de Disney, Rober Iger en su nuevo libro: The Ride of a Lifetime: Lessons Learned from 15 Years as CEO of the Walt Disney Company.

Ahora, con todos los cambios que están habiendo, con las cancelaciones de las series, con las confirmaciones de las nuevas películas y con algunas producciones que ya llegan a su fin, solo hay un hombre que sabe lo que sucederá en el futuro de Marvel: Kevin Feige. Este es el futuro de la llamada Casa de las Ideas en el cine y la TV:

HÉROES CAÍDOS: NETFLIX Y OTRAS TRINCHERAS

Hace pocos días la serie “Cloak & Dagger”, que contaba con dos temporadas al aire fue cancelada. “Estamos muy orgullosos de “Cloak & Dagger” y de las historias que contó esta serie. También estamos agradecidos a nuestro increíble reparto Olivia Holt y Aubrey Joseph por dar vida a estos queridos personajes, y al showrunner Joe Pokaski por su visión”, fue el anuncio oficial de la cadena Freeforn.

También se ha despedido, incluso antes de emitirse, la serie “Ghost Rider”, que había sido anunciada hace solo cinco meses por la plataforma Hulu. La historia del motociclista justiciero tuvo una primera aparición televisiva en la serie “Marvel Agents of Shield” y el personaje cobró tanta popularidad que los ejecutivos de Marvel decidieron que sería buena idea darle su propio programa. No obstante, en un claro retroceso, toda la producción fue cancelada.

Krysten Ritter como Jessica Jones, personaje que no volverá tras la cancelación de la serie por Netflix. Foto: Difusión.

Estas series se suman a las que ya se habían cancelado anteriormente como “Agent Carter”, “Daredevil”, “Jessica Jones”, “Luke Cage”, “Legion”, “Iron Fist”, “The Defenders”, “Inhumans”, “The Gifted” y “The Punisher”. La mayoría de estos programas se produjeron junto con Netflix.

LAS SOBREVIVIENTES

El programa que cuenta los entretelones de la agencia súper secreta del gobierno que debe lidiar con amenazas sobrenaturales, “Marvel Agents of Shield”, se despedirá con dignidad con una séptima temporada en 2020. Sin embargo, “Runaways”, la serie que comenzó en 2017 y que narra las aventuras de un grupo de adolescentes con súper poderes, no tiene el futuro asegurado a pesar de haber sido renovada para una tercera temporada.

Phil Coulson (Clark Gregg) murió en el cine, pero su personaje volvió a la vida para "Marvel's Agents of SHIELD". Foto: Difusión.

EL FUTURO: DISNEY+

Desde hace un tiempo se sabe que Disney tendrá su propia plataforma digital de contenidos y tiene pensado desarrollar series ligadas al universo cinematográfico de Marvel. Las producciones confirmadas son: “WandaVision”, “The Falcon and The Winter Soldier”, “She Hulk”, “Ms. Marvel”, “Moon Knight” y “Hawkeye”.

“WandaVision” es la serie que contará la historia de amor entre Wanda y Vision. Ambos súper héroes tienen una larga relación bien documentada en los cómics, pero será la primera vez que podamos verla en la pantalla chica.

“The Falcon and The Winter Soldier” tratará de cómo surge un nuevo Capitán América en reemplazo de Steve Rogers. Y volverá el villano de la película “Civil War”, Zemo, para desafiar tanto a Sam Wilson como a Bucky Barnes, los mejores amigos de Rogers.

Todavía no se ha revelado la trama de la serie “She Hulk”, pero de acuerdo a los cómics se trata de la prima de Bruce Banner, quien recibe una transfusión de sangre y obtiene los poderes del gigante verde.

“Ms. Marvel” será la serie que introducirá a Kamala Khan, una adolescente seguidora de la Capitana Marvel. Por su parte, “Moon Knight”, contará la historia de un héroe poco conocido de Marvel, Marc Spector, a quien luego de morir se le ofrece la oportunidad de regresar a la vida con la condición de que preste su cuerpo para la reencarnación del dios egipcio Khonshu. Las últimas informaciones señalan que Zac Efron podría ser el protagonista de la serie.

Y, finalmente, “Hawkeye”, será la serie basada en el ex agende Clint Barton, miembro de Los Vengadores. No obstante, las últimas noticias han revelado que Jeremy Renner, el actor que encarna a Barton, está en serios problemas legales con su exesposa, Sonni Pacheco, luego de que ella lo acusara de intento de asesinato. Debido a esto muchos fanáticos de Marvel han solicitado en las redes sociales que el actor deje de pertenecer a la producción y sea reemplazado. No obstante, todavía no se toma ninguna decisión.

"Wandavision", serie para Disney+, traerá de regreso a la Bruja Escarlata (Elizabeth Olsen) y Vision (Paul Bettany). Foto: Difusión.

UNA NUEVA GENERACIÓN EN LA PANTALLA PLATEADA

Hay un grupo de películas que están confirmadas y que nada impedirá que se estrenen desde el próximo año. Por ejemplo “Los Eternos”, protagonizada por Angelina Jolie, Salma Hayek y Richard Madden, quien interpretó a Robb Stark en “Juego de Tronos”, será estrenada el 6 de noviembre de 2020

Otra película confirmada y que terminó rodaje es Black Widow, interpretada por Scarlett Johansson y que se estrenará en mayo del próximo año.

Todavía en preproducción se encuentran las cintas “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings”, que será una película con un elenco mayoritariamente asiático; “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, protagonizada por Benedict Cumberbatch y que abrirá las puertas del multiverso a los superhéroes; “Spider-man 3”, que volverá a ser dirigida por Jon Watts; y, “Thor: Love and Thunder”, que marcará el regreso de Natalie Portman como Jane Foster, el interés amoroso de Thor.

Natalie Portman será la nueva Thor en el Universo Cinematográfico de Marvel. (Foto: Marvel Entertainment)

TAMBIÉN VIENE...

Marvel ha sido bastante cauta al anunciar sus nuevos proyectos cinematográficos. “Blade”, es uno de ellos. La película, protagonizada por Mahershala Ali, ganador de dos Oscar por “Moonlight” y “Green Book”, contará la historia de un hombre que es mitad vampiro y que lucha contra las fuerzas de la oscuridad. Otra cinta confirmada es “Guardianes de la Galaxia Vol. 3”, que será dirigida por James Gunn, el director que se hizo cargo de las dos primeras entregas de los defensores del espacio y que dirigirá la secuela de “Escuadrón Suicida” para DC. También está en desarrollo la segunda entrega de “Capitana Marvel” y la tercera de “Ant-man”, que podría servir para introducir a los nuevos jóvenes vengadores, un grupo de adolescentes que en los cómics forman su propio equipo de superhéroes.

Ninguna de estas películas ha comenzado preproducción y mucho menos tienen fecha de estreno prevista. Pero son parte de lo que Marvel llama la Fase 5 de su mundo cinematográfico.