Emma Larsimon (Victoire Du Bois) es una de las escritoras de terror más famosas del mundo, una equivalente a Stephen King, pero mujer y francesa. A pesar de su éxito, ella lleva una vida bastante problemática, perturbada por unas continúas y horribles pesadillas que la han seguido desde su niñez y de los que ha estado intentando escapar por toda su vida adulta.

► “The Good Place”: una comedia divina que busca hacerte una mejor persona

Sin embargo, durante la firma de su último y final libro de su serie de horror, la visita de una vieja amiga de su infancia desencadena una serie de sucesos que obligarán a Larson a regresar a Elden, donde tendrá que confrontar su pasado y encontrará que los horrores sobre los que escribió no solo se han quedado en las páginas de sus libros.

► “Vida perfecta”: 5 razones para ver la nueva serie española que podría ser tu historia

La comparación con Stephen King tampoco es tan fortuita, ya que el maestro del terror recomendó esta serie de Netflix que parece tan influenciada por sus escritos.

La premisa de la historia que la imaginación cobra vida, no muy original dentro del género del terror, no resta impacto a un argumento intrigante poblado de personajes interesantes e hilos argumentales que parecen lo suficientemente fuertes para soportar toda la primera temporada. Y si bien Du Bois hace una buena interpretación buena como la turbulenta Emma, quien se lleva la mayor atención es la epónima bruja, interpretada magistralmente por la actriz Mireille Herbstmeyer. Pocos ‘monstruos’ me han generado como espectador un nivel de incomodidad comparable, incluso contando películas como "Event Horizon" o “The Things”

Mireille Herbstmeyer es excepcional como la epónima bruja Marianne. (Foto: Netflix)

Completan el elenco Lucie Boujenah como la asistente de Emma, Camile; Alban Lenori como el peculiar pero bien intencionado inspector Raunan, Patrick d'Assumçao como el padre Xavier; Ralph Amoussou como el ex de Emma Seby y Mehdi Meskar como Tonio, uno de sus amigos de la infancia, entre otros.

Otro gran protagonista de la historia es el propio pueblo de Elden, un poblado costeño de Francia que podría ser un paraíso si no estuviera rodeado de tétricos bosques y si en invierno no estuviera perpetuamente cubierto por un brillante y lechoso horizonte no muy disimilar del limeño. Elden, filmado en el pueblo de Doëlan, muestra la habilidad que han tenido los realizadores para crear una atmósfera tétrica sin importar la locación.

El pueblo de Elden, con sus tétricos entornos, es un personaje más en esta serie. En la foto Lucie Boujenah como Camile y Victoire Du Bois como Emma Larsimon. (Foto: Netflix)

Cabe señalar que no todo es terror en "Marianne", también hay bastante humor negro no muy dispar al visto en cintas como el primer "Evil Dead", aunque también parte del mismo está enfocado en el sarcasmo de la autodestructiva protagonista.

“Marianne” es una de las series más terroríficas y perturbadoras de las que he tenido la oportunidad de ver y muestra que, fuera de las críticas posibles al modelo de Netflix y su competencia, este ha permitido el desarrollo y difusión de increíbles series de fuera de los Estados Unidos. Con la cercanía que tenemos al 31 de octubre, este programa es una buena opción para aquellos que prefieren vibrar de miedo antes que al ritmo de la tradicional música peruana.