La series de televisión tienen la capacidad de tocar las fibras más sensibles de todos sus seguidores en el mundo entero. La audiencia se llega a compenetrar con cada alegría, pena y llanto de sus protagonistas favoritos. Netflix sabe muy bien esa información y acaba de publicar en YouTube un emotivo video donde recopila los momentos más emotivos de sus programas.

1. Payton Hobard canta ‘River’

Payton Hobard (Ben Platt) dedica unas palabras en el funeral de River Barkley (David Corenswet) al cual lo conoció gracias a la rivalidad que tenían en “The politician”. Hobard decide cantar el tema ‘River’, canción de despedida a la memoria de su excontrincante en la universidad.

2. Carta de Hopper a Eleven

Tras la muerte del jefe de policía Hopper, Joyce le entrega una carta que el comisario le escribió a Eleven en “Stranger Things”. La misiva cuenta todos los detalles que sentía alguacil antes de entregar su vida.

“Hay algo de lo que quiere hablar. Sé que esta es una conversación difícil, pero me preocupo mucho por ti. Y sé que estás también pendiente de los demás y es por eso que es importante que establezcamos estos límite para que poder construir un entorno en el que todos nos sintamos cómodos, con confianza y abiertos para compartir nuestros sentimientos”, dice parte de la carta.

3. Mensaje de Nairobi a su hijo

“He visto a mi hijo. Está bien, está bien. Cuando cumpla 18 años le das el dinero y le cuentas quién fue su madre”, dice Nairobi a Helsinki antes de su muerte en la tercera temporada de “La casa de papel”.

4. Eric confronta a su padre

Eric (Ncuti Gatwa) discute con su padre sobre su homosexualidad y envía un mensaje de aceptación y amor en la serie “Sex education”. “Así es como soy. Este soy yo”, indica Eric a su progenitor. La discusión termina en un abrazo entre padre e hijo.

5. Reunión entre Alan y Nadia

Alan (Charlie Barnett) y Nadia (Natasha Lyonne) se vuelven a reencontrar en un centro comercial tras varios años sin verse. La trama de Russian Doll daría un giro inesperado al darse cuenta que siguen encerrados en un bucle infinito.

“Muñeca Rusa” es una comedia estadounidense que se centra en la extraña historia de una joven llamada Nadia. La joven acude a una fiesta en Nueva York como invitada de honor, pero un suceso misterioso hace que cambie su vida. Nadia acaba en un oscuro bucle después de acudir a la fiesta y morir, pero al día siguiente amanece normal.

6. La agonía de una madre

“When they see us” o “Los cinco del Central Park” cuenta la historia de un grupo de jóvenes afrodescendientes que son encarcelados injustamente por un delito que no cometieron. En una de las escenas, se pone en manifiesto el amor de una madre al perdonar a su hijo acusado falsamente de abuso sexual.

7. El nuevo hogar de Yoko

El equipo conformado por Bobby Berk (diseño), Tan France (moda), Karamo Brown (cultura), Antoni Porowski (gastronomía) y Jonathan Van Ness (estética) viajan hasta Japón para entregar un nuevo hogar y cambiar la vida de Yoko para siempre.

8. La confesión de Ander

Omar muestra todo su cariño a Ander en “Elite”, tras confesarle las malas decisiones que tomaba en su vida. “Todos somos humanos”, dice Omar a Ander para calmar su culpa. La discusión llega a su fin tras un beso y un abrazo entre la pareja.

9. Adiós Maritza

Diane Guerrero, actriz que da vida a Maritza Ramos en la serie “Orange is the new black”, contó que fue muy fuerte para ella la escena de la deportación. “Fue extremadamente emocional. Obviamente, traje de vuelta algunos sentimientos cuando era niña y sabía lo que pasó a mis padres. Mis padres me había contado historias sobre como es el avión y cuanta soledad y frío se siente. Estuve esposada y sentada allí con un agente. En un avión, tú imaginas que vas a ir a un viaje o visitar a tu familia, todo es hermoso. Pero cuando te colocan en avión a la fuerza, dejando a tu familia atrás, puedes imaginar el trauma que te hace sentir, la soledad que tu sientes. Sentí todo eso automáticamente. Fue una actuación que pasaron mis padres”, contó a Vulture.

10. Diciendo adiós

La trama de la serie “On My Block”está ubicada en un barrio del centro de la ciudad de Los Ángeles, cuatro adolescentes ven puesta a prueba su amistad de por vida cuando comienzan la escuela secundaria.