"Paradise" Temporada 2: Fecha de estreno confirmado
Disney Plus sorprendió en el CCXP25 de Brasil con el lanzamiento del nuevo adelanto y póster oficial de la segunda temporada de “Paradise”, la serie dramática creada por Dan Fogelman y nominada al Emmy. Acompañado en el panel por Sterling K. Brown y Shailene Woodley, el servicio confirmó que la nueva entrega se estrenará el lunes 23 de febrero de 2026, con tres episodios de lanzamiento, seguidos de estrenos semanales.
Tráiler oficial
En esta segunda temporada, Xavier (Sterling K. Brown) emprende una búsqueda global para encontrar a Teri. En el camino descubre cómo ha logrado sobrevivir la humanidad durante los tres años posteriores a “El Día”, un evento clave que definió la primera temporada.
Mientras tanto, en la comunidad de Paradise, la aparente calma comienza a resquebrajarse. El búnker —antes símbolo de seguridad— enfrenta las consecuencias directas de lo ocurrido en la primera temporada, revelando tensiones internas y secretos ocultos sobre los orígenes de la ciudad que podrían cambiarlo todo.
Actores y reparto de la segunda temporada
Protagonistas:
- Sterling K. Brown
- Julianne Nicholson
- Sarah Shahi
- Nicole Brydon Bloom
- Krys Marshall
- Enuka Okuma
- Aliyah Mastin
- Percy Daggs IV
- Charlie Evans
Participaciones especiales:
- Shailene Woodley
- Thomas Doherty
- Raymond Cham Jr.
- Michael McGrady
- Timothy Omundson
- Patrick Fischler
Sinopsis de la temporada 2 de “Paradise”
Tras tres años de incertidumbre desde “El Día”, Xavier recorre el mundo en busca de Teri, enfrentándose a nuevos desafíos y encontrándose con comunidades que han resistido como han podido. Mientras tanto, en Paradise, las grietas empiezan a mostrarse: la estabilidad se pierde, las tensiones aumentan y salen a la luz revelaciones impactantes sobre el origen del lugar que podría alterar su destino para siempre.
Ficha técnica
- Título: “Paradise” – Temporada 2
- Fecha de estreno: 23 de febrero de 2026
- Plataforma: Disney+
- Creación: Dan Fogelman
- Productores ejecutivos:
- Dan Fogelman
- Jess Rosenthal
- John Hoberg
- Sterling K. Brown
- Steve Beers
- Glenn Ficarra
- John Requa
- Estudio: 20th Television
- Género: Drama / Ciencia ficción
- Reparto principal: Sterling K. Brown, Julianne Nicholson, Sarah Shahi, Nicole Brydon Bloom, Krys Marshall, Enuka Okuma, Aliyah Mastin, Percy Daggs IV, Charlie Evans
- Participaciones especiales: Shailene Woodley, Thomas Doherty, Raymond Cham Jr., Michael McGrady, Timothy Omundson, Patrick Fischler
