“Paradise” Temporada 2: Fecha de estreno confirmado

Disney Plus sorprendió en el CCXP25 de Brasil con el lanzamiento del nuevo adelanto y póster oficial de la segunda temporada de “Paradise”, la serie dramática creada por Dan Fogelman y nominada al Emmy. Acompañado en el panel por Sterling K. Brown y Shailene Woodley, el servicio confirmó que la nueva entrega se estrenará el lunes 23 de febrero de 2026, con tres episodios de lanzamiento, seguidos de estrenos semanales.

Tráiler oficial

En esta segunda temporada, Xavier (Sterling K. Brown) emprende una búsqueda global para encontrar a Teri. En el camino descubre cómo ha logrado sobrevivir la humanidad durante los tres años posteriores a “El Día”, un evento clave que definió la primera temporada.

Mientras tanto, en la comunidad de Paradise, la aparente calma comienza a resquebrajarse. El búnker —antes símbolo de seguridad— enfrenta las consecuencias directas de lo ocurrido en la primera temporada, revelando tensiones internas y secretos ocultos sobre los orígenes de la ciudad que podrían cambiarlo todo.

Actores y reparto de la segunda temporada

Protagonistas:

Sterling K. Brown

Julianne Nicholson

Sarah Shahi

Nicole Brydon Bloom

Krys Marshall

Enuka Okuma

Aliyah Mastin

Percy Daggs IV

Charlie Evans

Participaciones especiales:

Shailene Woodley

Thomas Doherty

Raymond Cham Jr.

Michael McGrady

Timothy Omundson

Patrick Fischler

Sinopsis de la temporada 2 de “Paradise”

Tras tres años de incertidumbre desde “El Día”, Xavier recorre el mundo en busca de Teri, enfrentándose a nuevos desafíos y encontrándose con comunidades que han resistido como han podido. Mientras tanto, en Paradise, las grietas empiezan a mostrarse: la estabilidad se pierde, las tensiones aumentan y salen a la luz revelaciones impactantes sobre el origen del lugar que podría alterar su destino para siempre.

Ficha técnica