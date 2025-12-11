Con la llegada del año 2026 también llega un listado de series y películas que dominarán tanto las salas de cine como las plataformas de streaming. Desde “Avengers: Doomsday” hasta “Supergirl”, desde “La Odisea” hasta “Toy Story 5″. Desde “ONE PIECE” hasta “La casa del dragón”. Estos son los estrenos más importantes que no te puedes perder el siguiente año.

Lista de películas que se estrenan en cine en el 2026

15 de enero: 28 años después: El templo de los huesos

26 de febrero: Scream 7

5 de marzo: The Bride! (La novia de Frankenstein)

2 de abril: Super Mario Bros Galaxy: La película

23 de abril: Michael (Biopic de Michael Jackson)

14 de mayo: Mortal Kombat II

23 de mayo: The Mandalorian and Grogu

11 de junio: Scary Movie 6

18 de junio: Toy Story 5

25 de junio: Supergirl

9 de julio: Moana (Live action)

16 de julio: La Odisea (de Christopher Nolan)

10 de septiembre: Clayface

19 de noviembre: Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha

Diciembre (fecha por definir): Avengers: Doomsday

Diciembre (fecha por definir): Dune: Parte Tres / Dune Messiah

El diablo viste a la moda 2: fecha por definir

Spider-Man: Un nuevo día (Brand New Day): fecha por definir

Insidious 6: fecha por definir

Estrenos de series de TV en 2026

Netflix

His & Hers: Nueva serie - Enero

Machos Alfa (Temporada 4): Enero

The Rip: Nueva serie - Enero

Bridgerton (Temporada 4 - Parte 1): Enero

Stranger Things (Temporada Final): 1 de enero 2026

ONE PIECE (Temporada 2): Marzo 2026

El Sendero Azul: Nueva serie - 2026

Nueva serie - 2026 Salvador: Nueva serie - 2026

HBO Max

A Knight of the Seven Kingdoms: Spin-off de “Game of Thrones” - Enero

Rooster: Nueva serie - Marzo

Euphoria (Temporada 3): Abrirl - Junio

La casa del dragón (Temporada 3): Mediados de 2026

Lanterns: Julip - Septiembre

Stuart Fails to Save the Universe: Spin-off de TBBT - 2026

Spin-off de TBBT - 2026 Rallye 82: Miniserie - 2026

Prime Video

El infiltrado (Temporada 2): Enero

The Boys (Temporada 5): Abril

Blade Runner 2099: Nueva serie - 2026

Spider-Noir: Nueva serie - 2026

Invincible (Temporada 4): 2026

2026 El Señor de los Anillos: Los anillos de poder (Temporada 3): 2026

Disney Plus