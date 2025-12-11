Con la llegada del año 2026 también llega un listado de series y películas que dominarán tanto las salas de cine como las plataformas de streaming. Desde “Avengers: Doomsday” hasta “Supergirl”, desde “La Odisea” hasta “Toy Story 5″. Desde “ONE PIECE” hasta “La casa del dragón”. Estos son los estrenos más importantes que no te puedes perder el siguiente año.
Lista de películas que se estrenan en cine en el 2026
- 15 de enero: 28 años después: El templo de los huesos
- 26 de febrero: Scream 7
- 5 de marzo: The Bride! (La novia de Frankenstein)
- 2 de abril: Super Mario Bros Galaxy: La película
- 23 de abril: Michael (Biopic de Michael Jackson)
- 14 de mayo: Mortal Kombat II
- 23 de mayo: The Mandalorian and Grogu
- 11 de junio: Scary Movie 6
- 18 de junio: Toy Story 5
- 25 de junio: Supergirl
- 9 de julio: Moana (Live action)
- 16 de julio: La Odisea (de Christopher Nolan)
- 10 de septiembre: Clayface
- 19 de noviembre: Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha
- Diciembre (fecha por definir): Avengers: Doomsday
- Diciembre (fecha por definir): Dune: Parte Tres / Dune Messiah
- El diablo viste a la moda 2: fecha por definir
- Spider-Man: Un nuevo día (Brand New Day): fecha por definir
- Insidious 6: fecha por definir
Estrenos de series de TV en 2026
Netflix
- His & Hers: Nueva serie - Enero
- Machos Alfa (Temporada 4): Enero
- The Rip: Nueva serie - Enero
- Bridgerton (Temporada 4 - Parte 1): Enero
- Stranger Things (Temporada Final): 1 de enero 2026
- ONE PIECE (Temporada 2): Marzo 2026
- El Sendero Azul: Nueva serie - 2026
- Salvador: Nueva serie - 2026
HBO Max
- A Knight of the Seven Kingdoms: Spin-off de “Game of Thrones” - Enero
- Rooster: Nueva serie - Marzo
- Euphoria (Temporada 3): Abrirl - Junio
- La casa del dragón (Temporada 3): Mediados de 2026
- Lanterns: Julip - Septiembre
- Stuart Fails to Save the Universe: Spin-off de TBBT - 2026
- Rallye 82: Miniserie - 2026
Prime Video
- El infiltrado (Temporada 2): Enero
- The Boys (Temporada 5): Abril
- Blade Runner 2099: Nueva serie - 2026
- Spider-Noir: Nueva serie - 2026
- Invincible (Temporada 4): 2026
- El Señor de los Anillos: Los anillos de poder (Temporada 3): 2026
Disney Plus
- The Beauty: Nueva serie FX - Enero
- Wonder Man: Nueva serie Marvel - Enero
- Ahsoka (Temporada 2): Star Wars - 2026
- Daredevil: Born Again (Temporada 2): Marzo 2026
- VisionQuest: Nueva serie Marvel - 2026
- Alien: Earth (Temporada 2): 2026)
- X-Men ’97 (Temporada 2): Verano 2026