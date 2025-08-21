“Peacemaker” temporada 2: todo sobre la esperada serie de DC

El estreno de “Superman” en cines prometió el reinicio de una franquicia de superhéroes que parecía condenada al fracaso. Pero no todo lo que pasó antes es material de desecho; así, la serie “Peacemaker” (2022) es considerada parte del “canon” o sucesión de hechos cuyas consecuencias son válidas en el nuevo universo de películas de DC Comics, la competencia de Marvel. La serie estrena su segunda temporada este jueves y construye sobre la temporada anterior, pero combinándola con lo ocurrido en la película reciente.

En la nueva temporada de “Peacemaker” el protagonista Christopher Smith (John Cena) es vigilado por el general Rick Flagg Sr. (Frank Grillo), quien busca venganza por la muerte de su hijo en una misión secreta. Desencantado de la realidad, Smith se plantea abandonarla; el universo de bolsillo que tiene a modo de clóset es una puerta a otros 99 universos y en uno de ellos él tiene la posibilidad de ser considerado un héroe de verdad (en su mundo nadie lo quiere) y tener un vínculo con su padre Auggie (Robert Patrick), quien nunca lo amó.

También regresan a la serie el resto de los “chicos de la calle 11”, el grupo de agentes que detuvo una invasión extraterrestre en la temporada anterior: la estratega Emilia Harcourt (Jennifer Holland), el experto en informática John Economos (Steve Agee), la novata Leota Adebayo (Danielle Brooks) y el héroe enmascarado Vigilante (Freddie Stroma). Estos dos últimos participaron en una mesa redonda con medios latinoamericanos en la que estuvo presente El Comercio.

Los amigos del héroe

Vigilante es un caso único en el Universo DC al ser un superhéroe autista. En la primera temporada él aseguró no tener emociones, pero en los nuevos episodios vemos un lado suyo más vulnerable. ¿Cómo fue para el actor interpretar este cambio? Se lo preguntamos. “Fue divertido, es una de estas cosas que James [Gunn] dice, que el personaje no tiene un arco [de desarrollo], que está en el mismo lugar, pero fue bonito. Danielle y yo tenemos una escena donde compartimos un momento vulnerable y fue divertida de filmar”, dijo el actor, cuyo personaje, si bien es partícipe de violencia extrema, no podría ser considerado un villano.

Por su parte Danielle Brooks, quien saltó a la fama por la serie “Orange is the New Black”, cree que Adebayo tiene más confianza en sí misma esta temporada, aunque reconoce que el personaje ha perdido cosas en su vida personal, pero que a pesar de todo ella elige lo que más le conviene en los nuevos episodios. “Está lista para rockear con el equipo”, dijo.

El futuro de DC

A diferencia de la mayoría de series de Marvel Studios, “Peacemaker” de DC parece hecha con el afán de tantear cuáles son los límites del género. Escenas de desnudos, sangre y lenguaje soez; en fondo y forma se distingue de la competencia, lo cual parece ser un sello de James Gunn, uno de los ejecutivos principales de la compañía y escritor de esta historia.

Una vez acabe “Peacemaker”, DC estrenará en 2026 la serie misterio “Lanterns”, donde un grupo de justicieros del espacio investigará un asesinato, con actuaciones de Kyle Chandler y Aaron Pierre. También lanzará las películas “Supergirl”, sobre la prima de Superman con protagonismo de Milly Alcock, y “Clayface” con Tom Rhys Harries, sobre un actor desfigurado que se convierte en enemigo de Batman. Este es solo el comienzo.