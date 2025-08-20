“Peacemaker” Temporada 2, Capítulo 1: Hora confirmada de estreno

Luego de varios años, HBO Max ha confirmado la hora de estreno del capítulo 1 de la Temporada 2 de “Peacemaker”, la serie perteneciente al DCU que es protagonizada por John Cena y dirigida por James Gunn. ¿A qué hora estará disponible en la plataforma de streaming el nuevo episodio? Aquí te lo contamos.

Hora de estreno del capítulo 1 de la Temporada 2 de “Peacemaker”

El capítulo 1 de la Temporada 2 de “Peacemaker” se estrena este jueves 21 de agosto a las siguientes horas en Latinoamérica y España:

México: 1:00 a.m.

Colombia: 2:00 a.m.

Ecuador: 2:00 a.m.

Venezuela: 3:00 a.m.

Chile: 4:00 p.m.

Argentina: 4:00 p.m.

Perú: 2:00 a.m.

Bolivia: 3:00 a.m.

Paraguay: 4:00 p.m.

Uruguay: 4:00 p.m.

España: 9:00 p.m. (hora peninsular).

Dónde ver la Temporada 2 de “Peacemaker”

Vía HBO Max.

Puedes ver la segunda temporada de “Peacemaker” en exclusiva a través de HBO Max. El primer episodio se estrenó el 21 de agosto de 2025 y los nuevos episodios se lanzarán semanalmente cada jueves. Si ya tienes una suscripción a la plataforma, solo tienes que buscar la serie y comenzar a verla. También puedes verlo en DIRECTV (Ca. 524/ 1524 HD) y su plataforma streaming DGO.

¿Cómo ver la Temporada 2 de “Peacemaker”?

Asegurarte de tener una suscripción activa a HBO Max. Acceder a la plataforma desde tu dispositivo preferido (smart TV, teléfono, tablet, computadora, etc.). Buscar “Peacemaker” en la biblioteca de series.

Sinopsis de la Temporada 2 de “Peacemaker”

La segunda temporada de “Peacemaker” tiene lugar un mes después de los eventos de la película de “Superman”. La sinopsis oficial nos dice que Christopher Smith, alias Peacemaker, descubre un mundo alternativo donde su vida es todo lo que siempre deseó: es un héroe respetado, su padre está vivo e incluso es una figura amorosa, y tiene una relación con su compañera de equipo, Harcourt.

Este descubrimiento lo obliga a confrontar su traumático pasado y a tomar el control de su futuro. Mientras tanto, Chris debe lidiar con las consecuencias de la primera temporada, incluida la venganza de Rick Flag Sr., el nuevo director de A.R.G.U.S., quien busca vengar la muerte de su hijo a manos de Peacemaker.

Lista de actores de la Temporada 2 de “Peacemaker”

El elenco de la segunda temporada de “Peacemaker” cuenta con varios actores que regresan de la primera temporada y algunas adiciones notables:

Reparto principal:

John Cena como Christopher Smith / Peacemaker

como Christopher Smith / Peacemaker Danielle Brooks como Leota Adebayo

como Leota Adebayo Freddie Stroma como Adrian Chase / Vigilante

como Adrian Chase / Vigilante Jennifer Holland como Emilia Harcourt

como Emilia Harcourt Steve Agee como John Economos

como John Economos Robert Patrick como August “Auggie” Smith / Dragón Blanco

como August “Auggie” Smith / Dragón Blanco Nhut Le como Judomaster

Nuevas incorporaciones y personajes recurrentes:

Frank Grillo como Rick Flag Sr. (un personaje que apareció en la serie animada Creature Commandos )

como Rick Flag Sr. (un personaje que apareció en la serie animada ) Sol Rodríguez como Sasha Bordeaux

como Sasha Bordeaux David Denman

Tim Meadows como Langston Fleury

como Langston Fleury Michael Rooker como Red St. Wild

como Red St. Wild Isabela Merced como Kendra Saunders / Hawkgirl

como Kendra Saunders / Hawkgirl Nathan Fillion como Guy Gardner / Green Lantern

como Guy Gardner / Green Lantern Sean Gunn como Maxwell Lord

Tráiler de la Temporada 2 de “Peacemaker”

Ficha técnica de la Temporada 2 de “Peacemaker”