Renata Flores, la adolescente ayacuchana que ganó fama por subir a YouTube covers de temas pop en quechua, sorprendió al aparecer como retadora en "Los 4 finalistas".

La adolescente de 17 años cantó el tema "When I Was Your Man" de Bruno Mars en quechua para tentar una silla. Para ello se enfrentó a Farik Grippa, quien cantó "Lo que son las cosas" de Yuridía.

Antes de que el público decida con su voto, Renata contó su historia y cómo decidió compartir videos en YouTube al sentirse indignada por la discriminación que sufren las personas quechuahablantes; discriminación que vivió en carne propia al ver las burlas por la lengua natural de su abuela.

Por su parte, Farik Grippa aprovechó el tiempo previo a la votación del público para presentar a su novia y su hija. El concursante se quebró al pedirle la mano a quien había sido su pareja por 12 años.

Al final, el público optó por mantener en su lugar a Farik Grippa. La adolescente se despidió con las palabras de aliento de los jurados, quienes la animaron a seguir en la música y, sobre todo, en su proyecto por revalorizar el quechua.