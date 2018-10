Ganadora de "Yo soy": "Todos podemos lograr nuestros sueños"

"Yo soy" de Latina terminó su reciente temporada con una victoria internacional, donde la cantante Oriana Montero ganó por su imitación a Mon Laferte. Este lunes se le preguntó por las personas que criticaron su victoria y que usaron como argumento que ella sea de origen venezolano.

"Creo que estaba preparada para algo así", indicó Oriana Montero en entrevista con el bloque de espectáculos de Latina. "Quería ganar y por eso di todo de mí y estoy consciente que no a todo el mundo le va a gustar lo que tú haces", dijo.

"Les respondo que todos tenemos la oportunidad de lograr nuestros sueños y las fronteras para mí no existen", añadió.

Tras su victoria en "Yo soy", Oriana Montero recibió la felicitación de la verdadera Mon Laferte, quien le envió el mensaje por medio de la red social Twitter. "Muchas felicidades a Oriana por su triunfo", indicó la artista chilena.

Adicionalmente, la ganadora del programa dio detalles sobre lo que ha sido esforzarse en un país que no es el suyo. "Llegué a este país con la esperanza de encontrar eso que no encontré en el mío. (…) No me siento una extranjera en este país porque la gente le abrió los brazos", añadió.