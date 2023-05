4 / 11

El peso varía si decides llevar a tu mascota en la cabina o en la bodega. En el caso de la cabina está permitido solo si el animal está dentro de su contenedor y pueden ser perros o gatos pequeños, cuyo peso total (mascota + contenedor) no supere los 7 kg. En caso que tu mascota viaje en la bodega no debe superar los 45 kg (mascota + contenedor). De todos modos, cada aerolínea tiene sus propias indicaciones así que no olvides revisar la información en la página web. (Foto: Shutterstock)