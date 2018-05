6 looks de maquillaje que ya no veremos de Christina Aguilera La cantante ha transformado su estilo y ahora opta por un maquillaje natural. En esta nota recordamos algunos de sus looks de maquillaje del pasado.

El estilo de la cantante está marcado por la variedad: nunca le ha puesto límites a su creatividad. Sin embargo, el look básico de Christina Aguilera siempre ha sido pestañas postizas + labial rojo. ¿Volveremos a verlo en ella? (Foto: Shutterstock) Un delineado doble + un labial nude para no recargar. Dejando atrás los labios rojos, la actriz optó por un look dramático en los ojos. (Foto: Shutterstock) En sus primeros años en el 'spotlight', Aguilera eligió maquillajes naturales que enfatizaran su mirada. (Foto: Shutterstock) ¿Quién dijo fiesta? Como ella misma lo dijo: "amo los excesos". Un look con mucho color y personalidad. (Foto: Shutterstock) Full brillos. Para una opción fuera de lo común, la cantante optó por aplicar brillos en sus sombras. (Foto: Shutterstock)