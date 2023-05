¡Maite Perroni ya es mamá! Unos meses después de su boda con el productor Andres Tovar, este 16 de mayo, la cantante y actriz mexicana, compartió una fotografía en su cuenta de instagram en la que anunció el nacimiento de su primera hija, a quien llamó Lía. En un año lleno de proyectos y cambios, Maite le da la bienvenida a su primogénita y estremece las redes sociales, en las que sus compañeros, celebridades del medio y fans no dudaron en darle las felicitaciones correspondientes y llenarla de buenos deseos.

Recordemos que Maite Perroni se dio el “Sí, quiero” con el productor Andrés Tovar, en una boda muy íntima en la playa el pasado 9 de octubre. A la ceremonia asistieron sus amigos y familia más cercanos y entre los invitados por supuesto que no podía faltar el cast de RBD. Sin embargo, fue antes de la boda cuando la actriz se enteró que estaba esperando a su bebé, “La hice (la prueba de embarazo) y oh sorpresa, tenía dos semanas de embarazo. No lo podía creer, fue una emoción gigante y justo fue el 8 de septiembre cuando me enteré y el 9 de octubre fue el día de la boda. Es increíble cómo es la vida, los regalos de Dios y del universo, pues todo se acomoda y de pronto ya era el combo perfecto”, declaró Perroni en una entrevista exclusiva a la revista Caras.

Así mismo, la artista que le da vida a Lupita en la famosa serie RBD, confesó que siempre estuvo en sus planes el ser mamá, pero no fue hasta que estuvo con Andres Tovar que realmente se sintió segura de dar este gran paso junto a la persona correcta, “La verdad es que fue la primera vez en mi vida en la que ni siquiera lo dudé . Me sentí tan segura de los pasos que hemos dado como pareja y de la persona con la que estoy formando una familia y un hogar, que nunca fue un cuestionamiento, y por primera vez dije: “¡por supuesto que vamos a hacerlo y vamos con todo!”, comentó.

Y es así como el 6 de enero del 2023, el día de la bajada de reyes, Maite y Andres estaban compartiendo en sus redes sociales la gran noticia de que agrandarían la familia. Inmediatamente se volvieron tendencia y todos los fanáticos y amigos de la pareja estaban extasiados con la maravillosa novedad. Los esposos publicaron un video en el que partían la tradicional rosca de reyes al retirar un pedazo estaba escrito un mensaje que decía: “Ya somos 3″. Los comentarios y felicitaciones no tardaron en llegar y entre ellos estaban Joy, del dúo Jesse y Joy, Christian Chávez, Angelique Boyer y Anahí, quien comentó “ Bebé te esperamos con todo el amor del mundo tus tías y tíos . Te amamos desde el primer segundo y aquí voy a estar siempre para ti.”.

El último martes, Maite y Andrés volvieron a estallar el internet con la tierna fotografía donde se apreciaba la manito de su bebé. Y aunque ya se rumoreaba que la hija de la pareja había nacido el pasado 12 de mayo, no fue hasta que compartieron la publicación del nacimiento que se confirmó la noticia. “Bienvenidas las desveladas, los pañales… ¡junto a nuestro amor incondicional! Eres nuestra más grande bendición . Te amamos Lía”, dice la descripción del post en el que se revela por primera vez el nombre de la bebé.

Sin duda será un gran año para Maite, en el que tendrá que afrontar nuevos retos, y entre ellos está la gira de RBD, un evento que tiene a la expectativa a todos los fanáticos del grupo y que hizo que la hija de Maite Perroni sea una de las bebés más esperadas.