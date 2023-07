La menor del clan Kardashian-Jenner parece ser la única de las hermanasen admitir algunas de las decisiones que ha tomado en torno a la cirugía plástica y la modificación de su apariencia. Así es, Kylie Jenner ha comentado por primera vez que se arrepiente de haberse sometido a una operación de aumento de los senos.

Foto: IG @kyliejenner

Kylie Jenner confirma que se ha operado los senos tras años de negarlo

En el episodio final de la última temporada de “The Kardashians” en Hulu, la celebridad de 25 años dijo que se sometió al procedimiento en 2017, apenas unos meses antes de quedar embarazada de su hija mayor, Stormi Webster, que ahora tiene 5 años.

En medio de una conversación con su amiga Anastasia Karanikolaou, Kylie tocó el tema. “Sabes que me operé los pechos antes de Stormi... sin pensar que tendría un hijo a los 20 años”, comienza diciendo y mencionando que a los seis meses se quedó embarazada cuando aún se estaba recuperando de la operación.

Foto: IG @kyliejenner

“Tenía unos pechos preciosos y naturales. Simplemente preciosos”, continúa. “Y, obviamente, ojalá nunca me los hubiera operado para empezar”.





Además, la empresaria asegura que tener una hija le ha hecho replantearse muchas de las decisiones que tomó sobre su cuerpo a una edad temprana. “Se me rompería el corazón si quisiera operarse el cuerpo a los 19 años”, dice Kylie sobre su hija.

Foto: IG @kyliejenner

“Ella es lo más hermoso que existe, quiero ser la mejor madre y el mejor ejemplo para ella y sólo desearía poder ser ella y hacerlo todo de otra manera, porque yo no tocaría nada...”, explicó la influencer.

Estas declaraciones sorprenden a sus seguidores ya que la menor de las Kardashian Jenner siempre negó cualquier tipo de procedimiento. “No comparto esto con mucha gente, pero todo el mundo piensa que me he aumentado el pecho recientemente, pero no lo he hecho. Solo uso el Bombshell de Victoria’s Secret. Me cambia la vida. He puesto a todas mis hermanas a usarlo y a todas mis amigas”, dijo hace algunos años.