Gigi y Bella Hadid: hijas de la icónica supermodelo Yolanda Hadid. Aunque ambas ahora son una de las modelos más cotizadas y aplaudidas en el mundo de la moda, lo cierto es que las oportunidades surgieron gracias a la influencia de su madre, ya que siguieron sus pasos en el modelaje. “Sé que vengo del privilegio, así que cuando empecé había esta gran culpa. Pero siempre he tenido esta gran ética de trabajo porque mis padres vinieron de la nada y yo he trabajado duro para honrarlos”, dijo Gigi en el 2018. Años después, aceptó directamente ser una ‘nepo baby’. “Técnicamente soy una ‘nepo baby’, pero siempre he reconocido que vengo del privilegio. Mis padres me decían ‘sólo porque tengas padres exitosos no quiere decir que no debas ser tan amable y trabajadora como puedas ser”, contó. (Foto: IG @bellahadid)